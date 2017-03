AVISO - Pressegespräch "Start in die Pollensaison 2017"

Wien (OTS) - Klimawandel, Feinstaubbelastung, erhöhte Ozonwerte – Umwelteinflüsse, die uns zurecht Sorge bereiten. Doch haben sie auch Auswirkung auf die Entstehung von Atemwegserkrankungen wie Allergien sowie Asthma und machen sie Pollen tatsächlich allergener?

Antworten auf diese drängenden Fragen sowie was der Österreichische Pollenwarndienst der MedUni Wien zu dieser Thematik an Unterstützung beitragen kann und wie es mit der Pollensaison weitergeht, die heuer aufgrund des kalten Jänners deutlich später begonnen hat, erfahren Sie beim Pressegespräch „Start in die Pollensaison 2017“ am Dienstag, 14. März 2017, im Lesesaal des Josephinums (10.00 Uhr).

Ihre Gesprächspartner sind (in alphabetischer Reihenfolge):

Katharina Bastl, Österreichischer Pollenwarndienst an der MedUni Wien

Uwe E. Berger, Leiter des Österreichischen Pollenwarndienstes an der MedUni Wien

Claudia Traidl-Hoffmann, Lehrstuhlinhaberin und Institutsdirektorin des Lehrstuhls und Instituts für Umweltmedizin, UNIKA-T Technische Universität München (TUM) und Helmholtz Zentrum München (HMGU) sowie Chefärztin der Ambulanz für Umweltmedizin am Klinikum Augsburg

Felix Wantke, Leiter Floridsdorfer Allergiezentrum (FAZ)

Datum: 14. März 2017, 10.00 Uhr

Ort: Josephinum – Sammlungen der Medizinischen Universität Wien, Lesesaal, 1. Stock, Währinger Straße 25, 1090 Wien

Im Anschluss an die Veranstaltung laden wir die VertreterInnen der Medien herzlich zu einem geführten Rundgang durch die weltberühmte anatomische Wachsmodellsammlung im Josephinum der MedUni Wien ein. Die knapp 1.200 Präparate wurden 1785 von Joseph II. für die medizinisch-chirurgische Militärakademie in Auftrag gegeben.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter pr @ meduniwien.ac.at oder leeb.elisabeth @ aon.at

