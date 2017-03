NEOS Wieden: SPÖ verschaukelt engagierte Bürger_innen

Henrike Brandstötter: „Umkehrung der Einbahn in der Kleinen Neugasse ist Hinterzimmerpolitik.“

Wien (OTS) - Durchschnittlich einmal pro Jahr kommt es an der Ecke Kleine Neugasse/Margaretenstraße zu Unfällen mit Personenschaden. Schon lange doktern die Stadt Wien und die Bezirksvorsteher_innen von Wieden und Margareten mit den zuständigen Magistraten an einer Lösung herum. Von der zuerst angedachten Ampellösung wurde wegen der Kosten in Höhe von 200.000 Euro Abstand genommen. „Stattdessen hat man im stillen Kämmerlein eine Umkehrung der Einbahn beschlossen. Zwar kündige Bezirksvorsteher Leopold Plasch vor Monaten an, dass die Anrainer_innen auf alle Fälle eingebunden werden, kann sich aber an seine Ankündigung nicht mehr erinnern. Der Bezirksvorsteher lässt die Bürger_innen schlicht ins Leere laufen“, so Henrike Brandstötter, Klubobfrau von NEOS auf der Wieden.

So versucht eine engagierte Bürgerin gemeinsam mit vielen Anrainer_innen seit fast einem Jahr herauszufinden, ob und in welcher Form es Umbaumaßnahmen in der Kleinen Neugasse geben wird. Monatelang wurden die Anrainer_innen von der SPÖ hingehalten bis sie schlussendlich Ende Jänner mit einer formlosen Postwurfsendung darüber informiert wurden, dass die Umkehrung beschlossene Sache sei und in wenigen Wochen kommen wird. „Bürgerbeteiligung ist ein Fremdwort für die SPÖ – in der Stadt ebenso wie im Bezirk!“, so Brandstötter.

Kleine Neugasse – große Wirkung

Die Umkehrung der Einbahn hat massive Auswirkungen auf die Grätzel bis hin zum Margaretenplatz. Alle Autofahrer_innen, Lieferant_innen und Blaulichtorganisationen, die von der Wiedner Hauptstraße zum Naschmarkt wollen, müssen zukünftig andere Wege fahren, teilweise bis zur Pilgramgasse. „Wenn der Plan des Bezirksvorstehers jener ist, den motorisierten Verkehr künftig kreuz und quer durch sämtliche Gassen fahren zu lassen, dann ist er mehr als gelungen“, ärgert sich Henrike Brandstötter.

Minimalinvasive Lösung testen

„Die Unfälle passieren, weil einbiegende Autofahrer_innen krampfhaft in die andere Richtung blicken müssen. Miserabel ist nämlich in erster Linie die Sicht auf die für diese Kreuzung viel zu schnell herankommende Autos in der Margaretenstraße. Wer aus der Kleinen Neugasse fährt, muss mitten auf der Kreuzung stehen, um Sicht zu haben. So kommt es selten aber doch zu Unfällen mit Radfahrer_innen“, so Henrike Brandstötter, die für ein Tempolimit von 30 km/h auf der Margaretenstraße plädiert. Zudem fordert sie Maßnahmen, die die Sicht verbessern, wie etwa einem Verkehrsspiegel, der gegenüber der Einmündung aufgestellt wird. Dieser ließe sich mit einer Zusatztafel: "Achtung! Radfahrer auch von Links!" oder einem Rad-Piktogramm mit einem Pfeil von links kombinieren. „Wir brauchen jedenfalls rasch eine sinnvolle Lösung für alle Beteiligten“, schließt Brandstötter.

