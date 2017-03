AK Analyse: Wohnst du schon oder suchst du noch? 1

AK hat Wohndaten des Mikrozensus der Statistik Austria ausgewertet – Private Mietwohnungen sind sehr teuer – Zwei von drei privaten Neuverträgen befristet

Wien (OTS) - Eine neue AK Analyse der Mikrozensus-Wohndaten für Wien der Statistik Austria belegt: Zwei von drei Mietverträgen werden in Wien im privaten Segment abgeschlossen – und da ist es extrem teuer. MieterInnen müssen im Schnitt mit elf Euro pro Quadratmeter brutto rechnen – um rund drei Euro mehr als im sozialen Wohn-bau. Überdies sind zwei von drei neuen Verträgen im privaten Bereich befristet.

Die AK Analyse der Mikrozensus-Daten der Statistik Austria 2015 für Wien zeigt konkret:

Wien wächst: Die Wiener Bevölkerung ist in den vergangenen drei Jahren um rund 100.000 Menschen angewachsen – das entspricht in etwa der Bevölkerung Klagenfurts. Die Anspannung am Wiener Wohnungsmarkt hat sich weiter erhöht.

Wohnen auf Zeit – kostspielig und prekär: 2014 (aktuellstes vollständig enthaltenes Jahr im Mikrozensus 2015) wurden insgesamt knapp 56.400 neue Mietverträge unter-schrieben: zwei von drei – mehr als 39.900 – im privaten Segment. Von den privaten sind wiederum zwei von drei befristet. Befristete Neuverträge im Altbau sind im Schnitt erheblich teurer, als gesetzlich zulässig wäre. Der Grund: Die gesetzlichen Mietzinsvorschriften bei befristeten Altbauwohnungen werden in der Regel nicht eingehalten. „Befristete Mietverträge bedeuten für viele Mieter enorme Wohnunsicherheit. Sie müssen sich nach kurzer Zeit wieder auf Wohnungssuche begeben – das ist wiederum mit hohen Kosten verbunden, etwa fürs Übersiedeln oder den Makler, aber mitunter auch mit einem Verlust der gewohnten sozialen Kontakte und Umgebung“, sagt AK Präsident Rudi Kaske. „Wer verlängern will, muss dann sehr oft mit höheren Mietpreisen rechnen.“

Private am teuersten: Wer einen privaten Mietvertrag neu abschließt, muss tief ins Geldbörsel greifen. Im Schnitt zahlen MieterInnen elf Euro pro Quadratmeter brutto. „Das sind um rund drei Euro mehr als im sozialen Wohnbau“, so Kaske. Es ist davon auszuge-hen, dass vielfach Zuschläge in einer Höhe verlangt werden, die sachlich nicht zu recht-fertigen ist. „So zahlt ein Mieter in einer privaten 70 Quadratmeter Mietwohnung über 200 Euro pro Monat mehr als in einer Gemeindewohnung pro Monat“, erklärt der AK Präsident.

„Ein junger Single, der gerade am Anfang seines Berufslebens steht und noch nicht viel verdient, zahlt rund 440 Euro kalt, also ohne Strom und Heizung, für eine neu angemietete private 40 Quadratmeter Wohnung“, erläutert Kaske. „Satte 40 Prozent seines Einkommens gehen allein für die Miete drauf.“

SERVICE: Die AK Analyse „Wohnungsmieten und Wohnungspreise in Wien 2015“ finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at

(Forts.)

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

(+43-1) 501 65-2677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at