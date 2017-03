Josefstadt: Erinnerungen an den Humoristen Roda Roda

Wien (OTS/RK) - Der „Klub Rofrano – Kulturverein Josefstadt“ ist der Organisator eines amüsanten Kulturabends am Dienstag, 7. März, im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18). Das Programm mit dem Titel „Roda Roda – Ein vielseitiger Humorist“ geht um 19.30 Uhr los. Dargeboten wird „Ein Essay von Helmut Korherr mit zahlreichen Textbeispielen und Musik“. Fritz von Friedl (Rezitator) und Petra Greiner-Pawlik (Pianistin) rufen dem Publikum die besten Werke und den Lebensweg von Roda Roda in Erinnerung. Der Zutritt ist gratis. Ersucht wird um Spenden für das Museum. Informationen: Telefon 0676/588 00 16. E-Mail an den „Klub Rofrano“: breisach @ klubrofrano.at

Alexander Roda Roda (1872 – 1945) hat sich als Schriftsteller, Journalist, Kabarettist und Übersetzer einen Namen gemacht. Im Jahr 1938 zog der Schreiber in die Schweiz und 1940 emigrierte der Verfasser feiner Humoresken und vieler weiterer Texte nach Amerika. Vorher betätigte sich Roda Roda mit großem Erfolg als Humorist und war mit seinen launigen Geschichten ein beliebter Akteur auf Bühnen wie „Fledermaus“ und „Simpl“. Heitere Texte für Zeitungen und Zeitschriften sowie Romane und Theaterwerke wie „Der Feldherrnhügel“ stammen gleichfalls von Roda Roda. Im Internet ist Wissenswertes über den jüdischen Autor zu finden:

www.wien.gv.at/wiki/index.php/Alexander_Roda_Roda

Auskünfte über diesen Kulturabend und sonstige Veranstaltungen im Josefstädter Bezirksmuseum erteilt die ehrenamtlich aktive Museumsleiterin, Maria Ettl, gerne unter der Telefonnummer 403 64 15. Kontaktaufnahme mit der Bezirkshistorikerin per E-Mail:

bm1080 @ bezirksmuseum.at.

