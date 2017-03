Niedermühlbichler: Plan A ist durch ganz Österreich getourt – Jetzt folgen weitere Plan-A-Diskussionen mit Bundeskanzler Kern

Wien (OTS/SK) - Äußerst positiv zeigt sich die Bilanz der Plan A-Tour, die in den vergangenen vier Wochen in ganz Österreich präsent war. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler betonte am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst: „Der Plan A für Österreich war das richtige Projekt zum richtigen Zeitpunkt, er ist einfach in aller Munde! Allein 39.000 Mal wurde der Plan A von der Homepage www.worauf-warten.at heruntergeladen. Mit der Plan-A-Tour durch ganz Österreich konnten in den vergangenen vier Wochen 45.000 Menschen persönlich erreicht werden, insgesamt wurden 10.000 Kilometer mit den beiden Plan-A-Bussen zurückgelegt. Nach den ersten Diskussionsveranstaltungen des SPÖ-Klubs mit Bundeskanzler Christian Kern in Klagenfurt und Bruck an der Mur folgen nun die nächsten großen Plan-A-Events: am 15.3. in Innsbruck und am 20.3. in Wien.“ ****

Vor allem begrüßt Niedermühlbichler, dass rund zwei Drittel der Projekte aus dem Plan A Eingang in das neue Arbeitsprogramm der Bundesregierung gefunden haben. „Und wir entwickeln den Plan A laufend weiter - gemeinsam mit allen Österreicherinnen und Österreichern“, betonte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. „Der Februar stand noch ganz im Zeichen der Plan-A-Tour durch Österreich. Nun geht es in die nächste Phase“, erklärte Niedermühlbichler. So werden beispielsweise jene Themen, die noch nicht ausreichend in den Plan A Eingang gefunden haben, im März diskutiert. Dazu zählen die Themen Pensionen, Sport und Freizeit, Kunst und Kultur, Medien, Behindertenpolitik, LGBT sowie Mobilität. Ziel sei es, möglichst viele Menschen in die Weiterentwicklung des Plan A einzubeziehen. Wer Ideen für diese Themen hat und die vielen Themen aus dem Plan A – etwa Beschäftigung und faire Arbeitsbedingungen, Wirtschaftswachstum und Innovation, moderner Staat und gutes Zusammenleben, beste Bildung und die gemeinsame Gestaltung der Zukunft Österreichs in den kommenden Jahren –, ist herzlich eingeladen, sich auf der Plattform worauf-warten.at zu beteiligen.

Gleichzeitig wird unter Federführung von Minister Jörg Leichtfried und Altkanzler Franz Vranitzky zurzeit am Plan A für Europa gearbeitet, der auf eine Reihe aktueller politischer und wirtschaftlicher Fragen im Zusammenhang mit der EU Antworten geben wird. Unter Leitung des steirischen SPÖ-Vorsitzenden, Landeshauptmann-Stv. Michael Schickhofer wird zudem - unterstützend zum Plan A von Kanzler Kern - das Projekt „100 Initiativen für Österreich“ erarbeitet, die von der Einführung von Strom-Tankstellen bis hin zu Verwaltungsvereinfachungen reichen.



Der Plan A soll Österreich mit seinen konkreten Maßnahmen besser, erfolgreicher und gerechter machen. Darin sind Ideen, die Österreicherinnen und Österreicher in Hunderten von Gesprächen eingebracht haben, enthalten. Das Interesse am Plan A für Österreich ist groß und das Feedback äußerst positiv. „Wir freuen uns über alle, die mithelfen, den Plan A unter die Leute zu bringen und auch selbst zu seiner Weiterentwicklung beitragen wollen, indem sie uns ihre Ideen für die Zukunft Österreichs verraten“, erklärte Niedermühlbichler.

Bei den folgenden zwei Terminen des SPÖ-Parlamentsklubs in Innsbruck und in Wien wird Bundeskanzler Christian Kern seinen Plan A persönlich vorstellen und gemeinsam mit SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder, Abgeordneten und Gästen diskutieren (nähere Infos werden auf der Website des SPÖ-Klubs unter klub.spoe.at bekanntgegeben).



Service: Fotos der Plan-A-Tour finden Sie auf unserer flickr-Seite: https://tinyurl.com/h3wkahk (Schluss) sc





