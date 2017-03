Wien-Floridsdorf: 5-jähriger Bursche bei Verkehrsunfall verletzt

Wien (OTS) - Eine 53-jährige Frau lenkte ihren Pkw am 5. März 2017 um 14.30 Uhr in der Doderergasse, Fahrtrichtung Adolf Loos Gasse. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 5-jähriger Bursche gemeinsam mit seiner Mutter zwischen zwei geparkten Autos hervorkommend die Fahrbahn überqueren. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug, wodurch der 5-Jährige zu Sturz kam. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

