Wien Liesing: Messerstich nach Streit unter alkoholisierten Männern

Wien (OTS) - Zwei Männer im Alter von 42 und 48 Jahren gerieten am 5. März 2017 um 03.30 Uhr aus persönlichen Gründen in einer Wohnung in der Terramaregasse in Streit. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 48-Jährige dem jüngeren Mann mit einem Messer in den Hals stach und mehrere Schnittverletzungen zufügte. Der 42-Jährige wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht, es besteht keine Lebensgefahr. Der ältere Mann wurde noch vor Ort festgenommen. Sowohl Täter als auch Opfer wiesen einen Alkoholgehalt von 2,4 Promille im Blut auf. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nähere Hintergründe zur Tat und auch das Motiv sind derzeit unklar.

