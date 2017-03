Wien-Margareten: Streit bei Familientreffen

Wien (OTS) - Im Zuge eines Familientreffens ist es am 5. März 2017 um 16.30 Uhr zu einem Streit in einer Wohnung in der Vogelsanggasse gekommen. Ein 22-Jähriger nahm ein Küchenmesser zur Hand und verletzte einen 20-Jährigen im Bereich des Gesichts. Der Beschuldigte flüchtete vorerst aus der Wohnung, konnte allerdings kurze Zeit später festgenommen werden. Das Opfer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, es besteht keine Lebensgefahr.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at