Absichtlich schwere Körperverletzung nach Lichtbildveröffentlichung geklärt

Wien (OTS) - Nachtrag zur polizeilichen Aussendung p1/02.03.2017

Wie bereits berichtet ist es am 17. Dezember 2016 vor der U-Bahnstation Handelskai zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Männern gekommen. Drei Beteiligte wurden im Zuge eines Raufhandels bei dem auch ein Werkzeughammer verwendet wurde verletzt. Drei mutmaßliche Täter flüchteten. Auf Grund der Veröffentlichung der Lichtbilder in den Print- und Onlinemedien stellten sich die Tatverdächtigen am 4. März 2017 in der Polizeiinspektion Leopoldsgasse. Sie zeigten sich zu den Vorfällen geständig, gaben aber an teilweise in Notwehr gehandelt zu haben. Der 25-jährige Tatverdächtige wurde in eine Justizanstalt eingeliefert, die mutmaßlichen Mittäter (26 und 24 Jahre alt) auf freiem Fuß angezeigt.

