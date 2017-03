Reise nach China gewinnen: Studierendenwettbewerb von Huawei startet

Seeds for the Future geht heuer in die dritte Runde

Wien (OTS) - Huawei Technologies ruft Österreichs Studierende erneut zur Teilnahme am Studierendenwettbewerb „Seeds for the Future“ auf. Die zehn besten Studierenden der Technischen Universität Wien, FH JOANNEUM, FH Oberösterreich und FH St. Pölten können eine zweiwöchige Bildungsreise nach China gewinnen und die Huawei Zentrale besuchen. Interessierte können bis 14. Mai 2017 unter www.huawei-university.at teilnehmen.



Huawei Technologies, einer der weltweit führenden Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie, startet ab sofort die Bewerbungsphase für den Studierendenwettbewerb "Seeds for the Future". Studierende der TU Wien, FH JOANNEUM, FH Oberösterreich und FH St. Pölten sind bereits zum dritten Mal zur Teilnahme eingeladen.



"Mit unserem Programm richten wir uns vor allem an IT-interessierte junge Menschen, die sich für die chinesische Kultur und Arbeitsweise interessieren. In Österreich gehen wir mit Seeds for the Future nun ins dritte Jahr und ermöglichen es auch heuer wieder zehn Studierenden, ihre Kompetenzen im IKT-Bereich zu erweitern und eine abwechslungsreiche Reise zu erleben", so Jay Peng, Managing Director Huawei Österreich, der die Gewinner/innen im Rahmen der jährlich stattfindenden Siegerehrung im Wiener Rathaus kennenlernt und auszeichnet.

China-Reise mit kulturellen und fachlichen Highlights

Um am Programm teilnehmen zu können, muss ein Essay zu einer von Huawei vorgegebenen Frage aus den Bereichen Innnovation, Technologie oder China verfasst werden. Heuer befassen sich die Teilnehmer/innen mit Themen wie Cyber Sicherheit, Digitalisierung und Smart Living oder der 5G-Technologie. Eine unabhängige Experten-Jury mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT), Wirtschaftskammer Österreich, Wirtschaftsagentur Wien, Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) sowie Huawei bewertet sämtliche Beiträge und kürt die Gewinner/innen.

Den Siegerinnen und Siegern winkt eine zweiwöchige Reise nach China, die im September 2017 stattfinden wird. Dabei erhalten sie ein ansprechendes Rahmenprogramm: Besuch der Fachabteilungen in der Huawei-Zentrale in Shenzhen, Schulungen und IKT-Trainings zu Themen wie z. B. 4G Network Voice, Mobile Internet Application oder Cloud Systeme. Abgerundet wird die Reise durch kulturelle Highlights wie den Besuch der Chinesischen Mauer, einen 5-tägigen Chinesisch Sprachkurs an der Universität in Peking oder einen Kalligrafie-Workshop.

Über die Bildungsinitiative Huawei University

Der Wettbewerb ist Teil einer langfristigen Bildungsinitiative von Huawei Österreich, die unter dem Namen „Huawei University“ mehrere Programme für Studierende und Schüler/innen umfasst: Der Telekommunikationshersteller investiert in Kooperation mit dem Bildungsministerium in heimische Forschungs- und Bildungsprojekte (zuletzt in ein Projekt des Vereins Mimikama zur Förderung der Medienkompetenz von Schüler/innen), finanziert im Rahmen des „Huawei Stipendiums“ jährlich drei Studierenden einen Wohnplatz in einem ÖJAB-Heim und hilft in Zusammenarbeit mit der TU Wien sozial benachteiligten jungen Menschen. Ziel der Initiative ist es, die digitale Gesellschaft und einen verbesserten Umgang mit IKT-Technologien zu fördern sowie den kulturellen Austausch zwischen Österreich und China zu verbessern.

Bis 14. Mai 2017 am Wettbewerb teilnehmen

Alle Infos zum Wettbewerb sowie zur Bewerbung finden Interessierte auf der Website unter www.huawei-university.at und auf der Facebook-Seite www.facebook.com/huaweiuniaustria. Die Teilnahme ist bis 14. Mai 2017 unter www.huawei-university.at möglich.



