NEXTCOMIC-Festival 2017

In Linz und Steyr, Traun, Steyrermühl - Vom 16. März bis 24. März 2017 - Eröffnungswochenende: 16.-19. März

Eröffnung am 16. März, 18:00, Ursulinensaal, OÖ Kulturquartier, OK-Platz 1, 4020 Linz

Festivalzentrum: OÖ Kulturquartier, Ursulinenhof, Linz

Pressekonferenz am Di. 7. März 2017, 11 Uhr

OÖ. Presseclub, Raum B, Ursulinenhof, OK Platz 1, 4020 Linz

mit Gottfried Gusenbauer, Christian Wellmann.

Hereinspaziert zu Österreichs einzigem und einzigartigem Comicfestival, dem NEXTCOMIC-Festival! In mehr als 20 Locations – Linz, Steyr, Traun und Steyrermühl – werden Comics als vielfältiges Medium präsentiert.

Das 9. NEXTCOMIC-Festival zeigt heuer wieder allerlei Spielarten des Comics: von Graphic Novels, Kunstcomics, Kindercomics, digitalen Comics, über Artverwandtes wie Graffiti, Illustration, Cartoon, Animationsfilm bis hin zu Superheldencomics.

Die Eröffnung und ein anschließender Rundgang durch alle Ausstellungen findet am 16. März (ab 18:00, OÖ. Kulturquartier) statt.

Bot or Not? Um das heurige Festivalthema „Roboter“ kreisen viele Veranstaltungen.

Roboter und ihre Faszination, aber ebenso kritische Blicke darauf – dazu wird es Installationen, Workshops, Ausstellungen, Vorträge uvm. geben. Und das Festivalposter, entworfen von Burnbjoern (Soybot) aus Wien.

Folgende internationale Gäste dürfen wir u.a. begrüssen:

Pionier & Star des Erwachsenencomics aus Europa: Das „Crepax Archive“ zeigt Originale von Guido Crepaxs (1933 – 2003) weltbekannter „Valentina“-Serie. Sein Sohn Antonio Crepax wird zur Eröffnung anwesend sein. Ein Star des Alternative Comics, die Leipzigerin Anna Haifisch wird eine Ausstellung zeigen. Außerdem Olivier Schrauwen (B), James Turek (Usa), Katharina Greve (D). Besonders freuen wir uns auf die Künstlerinnen im Salzamt von Sarah Mazzetti und Giorgia Marras (beide Italien), sowie Jack Taylor (UK).

Specials bei NC 2017:

Kindercomics im Festivalzentrum widmen sich – neben Lesungen, Workshops, Filmen – in drei Ausstellungen der wunderbaren Mumins-Welt, Kiste (Uwe Heidschötter) und Sandra Brandstätter.

Ein weiteres Highlight zu Graffiti/Street Art:

Neben der Glaswand des Ursulinenhof Foyers von Bond Truluv wird Mural Harbor, BOICUT im Röda Steyr und ein Graffiti-Projekt des BFI Traun zu sehen sein. Dazu Stencil-Workshops.

NC ist auch eine Plattform für österreichische KünstlerInnen: Mit nextcomic.austria (Ursulinenhof) wird ein besonderer Schwerpunkt auf Comics & Karikaturen aus Österreich gesetzt: Neueste Veröffentlichungen von Kriebaum, Simon H, Silke Müller, Heinz Fischer-Graphic Novel, Soybot, uvm.

Nightlines gibt es an allen Tagen des Eröffnungswochenendes (16.-19.3.). Zur Nightline am 17.3. in der Stadtwerkstatt kommt der international renommierte Produzent, DJ und Comiczeichner DJ Fett Burger aus Norwegen: neben einem DJ-Set wird es auch eine Ausstellung seiner Comics zu sehen geben.

Am 19.3. wird der NEXTCOMIC-SUUUPERSONNTAG veranstaltet, neben Verkaufstischen und Vorträgen wird es Signierstunden, Kinderworkshops, uvm. geben.

Außerdem ein extra gefertigtes Riso-Comic, Schwerpunkt zur ungarischen Comicszene, und der bewährte Zeichnerbewerb „9to5-Drawing“ zum Mitmachen am 18.3. (Anmeldungen erbeten!).

Weitere Infos: www.nextcomic.org

Presse-Infos: www.nextcomic.org/presse

Rückfragen & Kontakt:

Christian Wellmann

NEXTCOMIC-Kurator/Organisation

Mail: wellwell @ gmx.at