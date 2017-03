Favoriten: Neue Schau „Kunst>Kanzlei – Fluxus-Fundus“

Hommage an Christine Jones, Vernissage: 7. März (18.30 Uhr)

Wien (OTS/RK) - Die renommierte Wiener Jazz- und Blues-Vokalistin, Kapellenleiterin („Jonesmobil“), Fluxus-Künstlerin, Galeristin und Kunstförderin Christine Jones, Trägerin der Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien, ist Mitte Februar im 72. Lebensjahr verstorben. Der „Kulturverband Favoriten“ würdigt die Kreative in einer Ausstellung in der „Domenig-Galerie in der Ankerbrot“ (10., Puchsbaumgasse 1 c, Stiege 5.2. bzw. Absberggasse 27): Die Eröffnung der Schau „Kunst>Kanzlei präsentiert Christine Jones Fluxus-Fundus“ findet am Dienstag, 7. März, statt. Um 18.30 Uhr beginnt die frei zugängliche Vernissage. Kuratorin Gerti Hopf begrüßt das Publikum. Bundesministerin a. D. Hilde Hawlicek eröffnet die Ausstellung. Einführende Worte spricht Gotthard Fellerer. Musik-Darbietungen vom bedeutenden Fluxus-Pianisten Peter Kloser sowie von Peter Schrammel (Witwer) und Stella Jones (Tochter) vervollständigen das Programm.

Ausstellung bis 17. März zu sehen, Info: 0699/19 53 33 61

Die packende Ausstellung „Kunst>Kanzlei präsentiert Christine Jones Fluxus-Fundus“ läuft bis Freitag, 17. März. Geöffnet ist die „Domenig-Galerie in der Ankerbrot“ am Montag, Mittwoch und Freitag zwischen 14.00 und 17.00 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Fluxus ist eine in den 60er-Jahren entstandene vielschichtige Kunstrichtung, bei der das Kunstwerk an sich ebenso bedeutend ist wie Experiment und Aktionismus, Intentionen des Schöpfers und Empfindungen des Publikums. Auskünfte zu der Ausstellung holen Kunstinteressierte bei der Galerie-Leiterin, Gerti Hopf, unter der Telefonnummer 0699/19 53 33 61 oder per E-Mail ein. Fragen sind an folgende E-Mail-Adresse zu schicken: domeniggalerie @ hotmail.com

Zum Rückblick auf das Schaffen der Avantgardistin verkündigt die Galerie-Leitung: „Christine Jones: Ein Leben mit Fluxus, poppig und grell. Fluxistische Collagen ihrer internationalen Tätigkeit in allen Kunstbereichen. Memorabilien in skurriler Collageform als persönliches Psychogramm und Fluxus-Exponate gleichgesinnter Künstler.“

