AVISO: AKS präsentiert SV-Genderreport am 08. März um Gläserne Decke in der Schule aufzuzeigen

Wien (OTS) - Am 08. März 2017, passend zum Weltfrauen*kampftag, wird die Aktion kritischer Schüler_innen (AKS) ihre jährliche Analyse der Geschlechterverhältnisse in der österreichischen Schüler_innenvertretung (SV), den SV-Genderreport, präsentieren. Für diesen Report konnten die Daten von knapp 200 Schulen in ganz Österreich eingeholt und ausgewertet werden. Er bietet eine umfassende Sicht auf den Frauen*- und Männer*anteil auf allen Ebenen der Schüler_innenvertretung und liefert Interpretationsansätze.

Präsentation des SV-Genderreports der AKS



Medienvertreter_innen sind herzlich eingeladen.



Datum: 8.3.2017, um 10:30 Uhr



Ort:

Café Stein

Währinger Straße 6-8, 1090 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Aktion Kritischer Schüler_innen

Jasmin Chalendi

Bundesvorsitzende

0699 11408142

jasmin.chalendi @ aks.at

www.aks.at