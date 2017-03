Österreichs Start in die Laufsaison am 5. März 2017

Laufen hilft - Österreichs Laufopening startet mit über 3.100 Sportbegeisterten und insgesamt 10.000 Euro Spenden für die St. Anna Kinderkrebsforschung und das neunerhaus

Die begeisterten Läuferinnen und Läufer, das Lob, der Zuspruch und die tolle Stimmung zeigt uns, dass die unzähligen Stunden und die schlaflosen Nächte sich bezahlt machen Martin Mair

Leider ist der Aufwand bei einer Veranstaltung dieser Größe mit allen Vorbereitungsarbeiten und rechtlichen Auflagen für ein kleines ehrenamtliches Kernteam fast nicht mehr machbar Daniel Marik

10 Jahre im Dienst der guten Sache waren eine tolle Zeit, mit vielen berührenden Erlebnissen, emotionalen Momenten und großartigen Menschen. Uns fällt die Entscheidung nicht leicht - wir führen aber bereits Gespräche, damit die Veranstaltung im Sinne des Laufen hilft Teams weitergeführt werden kann Martin Mair

Wien (OTS) - Jetzt hat die Laufsaison so richtig begonnen. Am Sonntag nahmen wieder tausende Menschen an Österreichs Laufopening im Wiener Prater teil.

Tausende Teilnehmer und Kaiserwetter - ein Fest für die ganze Familie

Über 3.100 Sportlerinnen und Sportler eröffneten gestern bei Sonnenschein und perfekten Temperaturen im Wiener Prater offiziell die Laufsaison. Die abwechslungsreiche Strecke führte über die Prater Hauptallee, durch den Wiener Wurstelprater, vorbei an der neuen WU, durch das Viertel Zwei wieder zurück ins Ziel beim Ernst-Happel-Stadion. Das bunte Rahmenprogramm mit DJ Stationen, Moderation, Cheerleader Teams und einer Blasmusikkapelle spornte die Läuferinnen und Läufer zu Höchstleistungen an!

Im Ziel sorgten die tobenden Fans für einen gebührenden Empfang. Tausende Zuschauer, Familien und Kinder feuerten ihre Favoriten kräftig an und sorgten für eine atemberaubende Stimmung. Die begeisterten Läuferinnen und Läufer, das Lob, der Zuspruch und die tolle Stimmung zeigt uns, dass die unzähligen Stunden und die schlaflosen Nächte sich bezahlt machen , so Martin Mair, der vor 10 Jahren das Projekt ins Leben gerufen hat.

Über 400 Kinder beim 4. Laufen hilft KIDS RUN

Vor den “Großen” waren am Samstag, dem 4. März allerdings die Kids dran. Der 4. Laufen hilft KIDS RUN startete um 14:00 Uhr für alle Kinder ab 3 Jahren. Die Nachwuchssportler bewältigten die Laufdistanzen von 400, 1.000 und 2.000 Meter mit Bravur und freuten sich im Anschluss über die Finisher Medaillen.

Über 80.000 Euro Spenden in 10 Jahren Laufen hilft

Heuer konnten 10.000 Euro an Spenden für die St. Anna Kinderkrebsforschung und das neunerhaus gesammelt werden.

In nur 10 Jahren hat Laufen hilft damit über 80.000 Euro gespendet. Ein großer Dank geht dabei an alle Läuferinnen und Läufer und an alle, die die Veranstaltung so großartig unterstützt haben!

Ein spektakuläres Eventprogramm

Im Start und Zielbereich sorgten die Milleniumdancers für Partylaune. Die Moderatoren Oliver Anibas und Ronny Leber heizten den Läuferinnen und Läufern und dem Publikum so richtig ein. An der Laufstrecke wurden die Laufenden durch DJ Jürgen, die Blasmusikkapelle “Carnuntum Bradler”, das Cheerleaderteam Vienna Vikings und den KRONEHIT DJ zu Höchstleistungen motiviert. Alle Finisher bekamen die legendäre Laufen hilft Holzmedaille. Im Ziel warteten Food Trucks mit jeder Menge Köstlichkeiten, um die Energiereserven wieder aufzufüllen.

10 Jahre im Dienst der guten Sache

Das Veranstaltungsteam rund um Martin Mair zieht sich mit dem 10 jährigen Jubiläum voraussichtlich zurück. Leider ist der Aufwand bei einer Veranstaltung dieser Größe mit allen Vorbereitungsarbeiten und rechtlichen Auflagen für ein kleines ehrenamtliches Kernteam fast nicht mehr machbar , erklärt Daniel Marik, der Projektleiter.

10 Jahre im Dienst der guten Sache waren eine tolle Zeit, mit vielen berührenden Erlebnissen, emotionalen Momenten und großartigen Menschen. Uns fällt die Entscheidung nicht leicht - wir führen aber bereits Gespräche, damit die Veranstaltung im Sinne des Laufen hilft Teams weitergeführt werden kann , bedankt sich ein sichtlich emotional berührter Martin Mair bei all jenen, die Laufen hilft 10 Jahre unterstützt haben.

Das Projekt: Seit mittlerweile 10 Jahren unterstützt Laufen hilft mit seinem jungen Team karitative Organisationen.

Mit Laufen hilft startet Österreich in die Laufsaison.

Rückfragen & Kontakt:

Laufen hilft GmbH

DI Martin Mair, MSc, MBA

Tel.: +43 1 890 68 55

info @ laufenhilft.at

www.laufenhilft.at

www.facebook.com/laufenhilft