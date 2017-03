ÖSTERREICH: Kurz und Duzdar gegen Kopftuch-Gebot der IGGiÖ

Minister verlangt Erklärung - Staatsekretärin sieht Freiheit der Frauen gefährdet

Wien (OTS) - Wien. Der ÖSTERREICH-Bericht über das Kopftuch-Gebot für weibliche Muslime schlägt Wellen: Die islamische Glaubensgemeinschaft IGGiÖ verkündete ja in einem „Beschluss“ auf ihrer Website, dass das Tragen von Kopftüchern für Frauen „ein religiöses Gebot“ sei – und zwar auch für Mädchen. Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) reagiert jetzt ebenfalls in ÖSTERREICH (Montagsausgabe): „Als Integrationsminister muss ich klar sagen: Eine Verpflichtung zum Kopftuch lehnen wir ab! Ich fordere die IGGiÖ auf, zu sagen, ob sie bei der Empfehlung auf ihrer Website bleibt.“

Auch Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) macht dazu eine klare Ansage:

„Eine solche Positionierung ist ein Angriff auf die Freiheit und Selbstbestimmung der Frauen. Ich lehne sie zutiefst ab. Es ist nicht akzeptabel, dass Frauen und Mädchen in ihrer Freiheit eingeschränkt werden und Männer ihnen vorschreiben wollen, wie sie zu leben und sich zu kleiden haben.“

Reaktion der IGGiÖ: Die Überschrift des Beschlusses „Kopftuch-Gebot“ wurde geändert in „Stellung der Verhüllung im Islam“. Der Text – und damit das Gebot – blieb allerdings gleich.

