ZTE enthüllt zukunftsweisendes "5uper Generation"-Smartphone mit Download-Geschwindigkeit von bis zu 1Gbit

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - ZTE, ein weltweit führender Hersteller von mobilen Endgeräten, ist zum 13. Mal in Barcelona am Start und hat diesmal das Gigabit Phone dabei, das erste Smartphone der Welt mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 1Gbit/s. Dank ZTEs unabhängig entwickelter Pre5G Giga+ MBB-Lösung und smarten Geräten wurden die Besucher vor Ort Zeugen eines erfolgreichen Testlaufs, bei dem das Gigabit Phone die Download-Geschwindigkeit von 1Gbit/s erreichen konnte - ein guter Indikator für ZTEs Technologiestärke in der nächsten "5uper Generation".

1Gbit/s - möglich gemacht durch fortschrittliches System & Endgerät

Das ZTE Gigabit Phone läuft auf der mobilen Qualcomm® Snapdragon(TM) 835 Plattform mit integriertem Snapdragon X16 LTE-Modem und kann mit einer Kombination aus Carrier-Aggregation, 4x4 MIMO Antennentechnologie und 256-QAM-Modulation bis zu 10-fach höhere LTE-Download-Geschwindigkeiten als LTE-Geräte der ersten Generation erzielen.

Dank ZTEs Technologiestärke bei 5G- und Pre5G Giga+ MBB-Lösungen besitzt das ZTE Gigabit Phone eine um das dreifach höhere Leistungsstärke bei der Verbesserung der Datenverarbeitung im aktuellen Netzwerk - der Eckpfeiler für ZTE bei der Einführung von 5G auf 4G Netzen und Bereitstellung von Pre5G-Lösungen für Carrier weltweit.

Mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1Gbit/s als Standard und ZTEs Technologiestärke in 5G-Systemen und Netzen wird das mobile Erlebnis auf intelligenten Geräten zukünftig unfassbare neue Dimensionen erschließen.

Mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1Gbit/s verändert sich Leben der Menschen für immer

Das Gigabit Phone wird die Grenzen des bisher Bekannten verschieben und die Art und Weise, wie wir wahrnehmen, neu definieren. Die unglaubliche Geschwindigkeit von bis zu 1Gbit/s wird den Alltag der Anwender mit Virtual Reality-Video als 360-Grad-Panorama, unmittelbarer Cloud-Speicherung, Entertainment-Upgrades und Musik in Ultra-Hi-Fi auf Knopfdruck, Filme, und Apps, die direkt ohne Download und Installation laufen, verändern und bereichern.

Die Einführung von ZTEs Mobiltelefon der Gigabit-Klasse legt einen wichtigen Grundstein für das mobile 5G-Zeitalter. Dieses Telefon revolutioniert nicht nur die Kommunikation, sondern, mit einem neuen Maßstab für Geschwindigkeit, auch die Verbindungsfähigkeit der Menschen, und katapultiert uns mit diesem qualitativen Sprung in neue mobile Erfahrungswelten.

"Wir sind begeistert, das erste Smartphone der Welt mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1Gbit/s vorstellen zu können. Das neue Gerät verändert die Art und Weise, wie Menschen in Verbindung stehen, für immer", erklärt ein ZTE-Sprecher. "Die Fokussierung auf die 5G-Technologie wird eine der Hauptprioritäten in ZTEs globaler Entwicklung sein. ZTE ist gerne bereit, seine Technologiestärke und 5G-Erfahrung für die Zusammenarbeit mit Regierungs- und Geschäftspartnern einzusetzen, um die bevorstehende 5G-Ära zu erörtern, und zu fördern".

ZTE wird sich auf dem MWC 2017 auf seine Führungsrolle in der 5G-Evolution, das Vorantreiben der Cloudification und die Erschaffung des Internet of Everything konzentrieren, und Geräte mit Spitzentechnologie vorstellen. Sie finden den Stand von ZTE auf dem MWC 2017 unter der Nummer 3F30 in Halle 3, Fira Gran Via, Barcelona. Besucher sind herzlich eingeladen, hier in die neueste, zukunftsweisende Technologie für das neue Zeitalter der Vernetzung reinzuschnuppern, ein spannendes holographisches Video zu genießen, die Axon 7 & Google Daydream-Erlebniszone auszutesten und sich im Axon7 Max und Blade V8 3D-"Fotostudio" an dreidimensionaler Fotografie zu üben.

Informationen zu ZTE Mobile Devices

ZTE Mobile Devices ist ein Geschäftsbereich der ZTE Corporation, einem globalen Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, Netzwerklösungen und mobilen Endgeräten mit Sitz in Shenzhen, China. Die Aktien von ZTE werden an den Börsen von Hong Kong und Shenzhen gehandelt.

ZTE unterhält Partnerschaften mit 231 bedeutenden Carrier-Unternehmen einschließlich der 50 größten Mobilfunk-Betreiber der Welt. Außerdem belegt ZTE seit 2011 zum sechsten Mal in Folge Platz 3 im PCT-Ranking der internationalen Patentanmeldungen.

ZTE, als einer der weltweit führenden Hersteller für intelligente Geräte, engagiert sich seit 1998 in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Mobiltelefonen und blickt dort auf eine Tradition von 19 Jahren. ZTE ist weltweit in über 160 Ländern und Regionen geschäftlich aktiv. Weitere Informationen finden Sie unter:

