Neues Volksblatt: "Grüne Krot'" von Markus EBERT

Ausgabe vom 6. März 2017

Linz (OTS) - Die letzten Tage haben Österreich zwei wesentliche innenpolitische Manifestationen beschert.

Erstens haben Peter Pilz und Heinz-Christian Strache mit ihrer Eurofighter-Frosch-Verhaberung klargestellt, dass die Blauen auch aus Sicht der Grünen nicht mehr zur Kaste der Unberührbaren zählen. Die Öko-Partei hat sich nicht zuletzt über die Ausgrenzung der Freiheitlichen definiert, nun definiert man sich offensichtlich als Anti-Eurofighter-Partei mit einem blauen Ko-Piloten. Damit kein Missverständnis aufkommt: Natürlich ist nichts gegen die parlamentarische Zusammenarbeit von FPÖ und Grünen zu sagen — aber es macht schon einen Unterschied, ob man sich bei Gesetzesmaterien in einem Boot befindet oder lustvoll das Aufklärer-Gspusi zelebriert. Vielleicht denkt Grünen-Chefin Eva Glawischnig im medialen Abseits gerade über diese Liaison nach und ahnt, dass sie den Fundis in der eigenen Partei so gar nicht schmecken könnte.

Zweitens: Die FPÖ hat ihren Parteichef mit dem besten Ergebnis seiner Obmannschaft ausgestattet. Das kann man als großen Dank für die geleistete Arbeit interpretieren, aber auch als Auftrag, die hohen Erwartungen bei der nächsten Wahl auch zu erfüllen. Dass ihm die Regierung beim essenziellen Sicherheitsthema das oppositionelle Wasser zunehmend abgräbt, mag wohl mit ein Grund für Strache gewesen sein, die grüne Eurofighter-Krot' zu schlucken, um einen Themenwechsel zu schaffen.

