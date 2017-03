NÖ Landtagswahl 2018: Helga Krismer ist Spitzenkandidatin der Grünen

Landessprecherin und Klubobfrau der Grünen NÖ am Sonntag in Ybbs an der Donau zur Nummer 1 gewählt.

St. Pölten (OTS) - 79,55 Prozent der Delegiertenstimmen machten es am Sonntag beim Landeskongress der Grünen Niederösterreich fix: Helga Krismer geht erstmals als Spitzenkandidatin der Grünen Niederösterreich ins Rennen bei der Landtagswahl 2018.

Helga Krismer hat sich im NÖ Landtag als Aufdeckerin bei den NÖ Wohnbauspekulationen und aktuell in der causa Dr. Erwin Pröll-Privatstiftung einen Namen gemacht. Sie hat außerdem die Petition „Haltung zeigen. Mensch bleiben!“ gegen das NÖ Mindestsicherungsgesetz auf www.noe-mindestsicherung.at ins Leben gerufen und kämpft mit ihrer Demokratieoffensive „Jetzt entscheidest Du! Vote Dein Thema in den Landtag!“ auf www.noe.gruene.at/meinlandtag für mehr Mitsprache und Kontrolle durch bessere Minderheitenrechte im NÖ Landtag.

Sie selbst sieht sich auch als Anwältin der Umwelt und des Klimas. Das macht sie aktuell deutlich, indem sie als einzige Politikerin gegen die Ölbohr-Offensive der OMV im Weinviertel vorgeht oder die Aufklärung des jüngsten Öl-Unfalls in der Lobau fordert. Die Einhaltung der Klimaziele, die im Pariser Abkommen verankert sind, sind ihr ein besonderes Anliegen – in Niederösterreich will sie diesem Ziel durch die Einführung des 365€-Jahrestickets für alle Öffis in NÖ näher kommen und damit 2 Dinge für die NiederösterreicherInnen erreichen: einerseits den Klimasünder Nummer 1, den motorisierten Verkehr in NÖ eindämmen, und andererseits leistbare Mobilität für Alle ermöglichen.

Aktuell halten die Grünen im NÖ Landtag bei 4 Mandaten und haben damit Klubstatus. Die 44-Jährige gebürtige Tirolerin und aktuell leidenschaftliche Vizebürgermeisterin in Baden, Landessprecherin und Klubobfrau Helga Krismer will diesen Status absichern. Mehr noch: „Ich habe ein neues tolles Team hinter mir – stärker werden ist unser Ziel“, so Krismer.

Mit ihm Team sind: Georg Ecker (30) aus Hollabrunn, Silvia Moser (51) aus Rudmanns bei Zwettl, Amrita Enzinger (49), Verkehrssprecherin der Grünen im NÖ Landtag, Dominic Hörlezeder (32)- Landesbediensteter aus Amstetten, Monika-Hobek-Zimmermann (34) - Gemeinderätin in Guntramsdorf/Bezirk Mödling, Johann Gansterer (27) aus Neunkirchen, Brigitte Krenn (53) - Vizebürgermeisterin aus Schwechat, Michael Pinnow (40) – Umweltgemeinderat aus Eichgraben/Bezirk St. Pölten und Constantin Gessner (39) aus Markt Piesting/Bezirk Wiener Neustadt.



