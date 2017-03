HEAVENSAKE - A Better High - Performance in der amerikanischen Kathedrale in Paris schärft Bewusstsein

Paris (ots/PRNewswire) - Fotos von der Party finden Sie HIER (https://we.tl/BdxRmdovdy) - Bildnachweis: Dave Benett Getty

Während der Pariser Modewoche fand am 3. März 2017 die HEAVENSAKE 'A Better High' Awareness Performance mit großer Beteiligung der globalen Elite in der amerikanischen Kathedrale in Paris statt. Das Triumvirat der Mitbegründer Carl Hirschmann, Benjamin Eymère und Etienne Russo hatte Freunde und kreative Mitstreiter eingeladen, die Einführung des zweiten HEAVENSAKE, nämlich Junmai Ginjo, mit einer Nacht zu feiern, die alle Sinne anspricht. DJs Sets des international gefeierten südafrikanischen DJs Black Coffee, von Agoria und eine Live-Performance der japanischen Trommelkünstler Yamato boten den Soundtrack. Eingebettet in diese Nacht war die zentrale, bewusstseinsschärfende "11th Hour" Performance. Alle der über 1.000 Veranstaltungsgäste setzten um 23.45 Uhr die zur Verfügung gestellten schwarzen Masken als Mundschutz auf - eine einheitliche künstlerische Performance, um das Bewusstsein für die drängenden Gefahren des Klimawandels zu schärfen. Das beeindruckende Schauspiel wurde vom legendären 'Fotgrafen der Menschenmengen', Massimo Vitali, festgehalten, der dabei in 5 Metern Höhe schwebte, um den Umfang, die Tiefe und die Bedeutungsschwere der gesamten Szene einzufangen. Als Backdrop diente ein 3 Meter messender fotografischer Hintergrund mit einem künstlichen Bonsaibaum als Denkanstoß. Dieses Herzstück, beleuchtet und über dem zentralen Altar aufgehängt, war Hommage an das japanische Erbe und die unmittelbare Notwendigkeit, das globale Anliegen anzugehen. Die Gäste konnten weitere dynamische Darbietungen in kulturübergreifenden Disziplinen von zeitgenössischer Musik bis hin zu künstlerischen Ausdrucksformen genießen. Die Nacht umspannte das Ethos von HEAVENSAKE - kontinuierlich die Grenzen überschreiten, Wahrnehmungen verlagern, ganz eintauchen und gleichzeitig den Gästen ein neues Sake-Gefühl eröffnen.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/474741/HEAVENSAKE.jpg ) VIP TEILNEHMER (u.a.): Sita Abellan , Aymeline Valade, Laurent Bourgeois, Bernard Henry Levy, Alexandre Arnaud, Lindsay Wixon, Julia Restoin Roitfeld, Kat Graham,Magdalena Frackowiak, Mathieu César, Hiba Abouk, Stephane Ashpool, Eniko Mihalic, Leila Yavari, Azealia Banks, Pamela Golbin, Anna Cleveland, Bianca Brandolini, Edita Vilkeviciute, Kristina Bazan, Daniel de la Falaise, Shem Jacobs, Adriana Mora, Peter Dundas , Doina Ciobanu, Simon Buret, Camille Charriere, Candela Novembre, Gucci Gang,Ola Rudnicka, Goga Ashkenazi, Elizabeth Von Und Taxis, Sarah Andelman, Pamela Golbin, Louis-Marie de Castelbajac, Catherine Baban, Anna Dello Russo...

Hnweise an die Redaktion:

HEAVENSAKE ist exklusiv nur über die am 3. März 2017 lancierte HEAVENSAKE E-Commerce Site WWW.HEAVENSAKE.COM erhältlich

HEAVENSAKE Junmai Daiginjo - £90.00 - 720ml

HEAVENSAKE Junmai Ginjo - £45.00 - 720ml

Rückfragen & Kontakt:

Gabby Wickham, gabby @ wickerwood.com, +44(0)7766-688890 or

Patrick Ellerington, Patrick @ wickerwood.com, +44(0)7986-501980