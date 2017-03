Stronach/Lugar: Keine Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker in Österreich

Wien (OTS) - „Jeder soll Wahlkampf in seiner Heimat machen“, kommentiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar eine Forderung von Bundeskanzler Kern nach einem EU-weiten Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker. Es sei nicht notwendig, dies ins Ausland zu tragen. „In Österreich leben so viele Menschen anderer Nationalität, viele Ungarn, Deutsche, Türken. Wenn die alle hier ihren Wahlkampf machen würden, kämen wir gar nicht mehr heraus aus dem Wahlkämpfen in Österreich“, so Lugar.

