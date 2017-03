Notarzt-Skandal in Wien: Korosec fordert „Ende der Missstände“

ÖVP-Wien-Gesundheitssprecherin: „Unglaubliche Zustände“

Wien (OTS) - Bezugnehmend auf den Skandal um den Notarztmangel bei der Wiener Berufsrettung spricht die Gesundheitssprecherin der ÖVP Wien Ingrid Korosec von „unglaublichen Zuständen, die von der rot-grünen Stadtregierung offensichtlich zur Seite geschoben werden“.

Wie aus einem aktuellen Bericht des Nachrichtenmagazins „Profil“ hervorgeht, müsse in medizinisch dringenden Fällen „oftmals“ der Rettungshubschrauber mit einem Mediziner an Bord alarmiert werden, da aufgrund des Ärztemangels kein Notarzteinsatzfahrzeug bereit stünde. Generell, so der alarmierende Bericht, gehe das Wiener Rettungswesen zunehmend „den Bach hinunter“.

„Derartige Vorkommnisse sind einer Weltstadt wie Wien absolut unwürdig. Der aktuelle Skandal um das Notarztwesen steht auf einer Stufe mit den chaotischen Zuständen bei der Mindestsicherung und dem Finanzdrama beim Krankenhaus Nord“, zeigt sich Korosec erbost und sendet einen dringenden Apell an Bürgermeister Michael Häupl: „Die Stadtregierung muss endlich ihrer Pflicht nachkommen und für ein sofortiges Ende dieser Missstände sorgen“.

