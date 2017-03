12 Jahre Haft für den ‚Teufel’ aus THE IVORY GAME

Tansania/Wien (OTS) - Ein wichtiger Schlag gegen den illegalen Elfenbeinhandel ist gelungen: Shetani, jener Mann, den man ‚Teufel’ nennt, weil er mindestens 10000 Elefanten wegen ihres Elfenbeins abschlachten ließ, wurde heute von einem Gericht in Tansania zu 12 Jahren Haft verurteilt. Im Oktober 2015 wurde er bei den Dreharbeiten zu THE IVORY GAME von Terra Mater Factual Studios vor laufender Kamera gefasst.

16 Monate lang wurde undercover gedreht, um gemeinsam mit Agenten, Aktivisten, leidenschaftlichen Rangern und kämpferischen Umwelt- und Naturschützern das korrupte globale Netz des Elfenbeinhandels zu infiltrieren. Auch Elisifa Ngowi, Leiter der Tanzania’s National and Transnational Serious Crimes Investigation Unit (NTSCIU), wurde vom Team der Terra Mater Factual Studios bei seinen Ermittlungen begleitet. Bereits seit Jahren war der Geheimdienstchef einem der skrupellosesten Verbrecher auf der Spur, als er ihn im Oktober 2015 stellen konnte: Boniface Matthew Malyango, kurz Shetani (‚Teufel’) genannt, war gerade dabei Elfenbein im Wert von US$ 800.000,- zu schmuggeln, als Ngowi und seine Männer ihn während der Dreharbeiten zu THE IVORY GAME fassten.

Walter Köhler, CEO von Terra Mater Factual Studios, erinnert sich noch gut an den Tag: „Unser Team hatte gerade den letzten Drehtag in Hongkong, als wir von einer heißen Spur in Tansania erfuhren. Innerhalb der nächsten 24-48 Stunden sollte Shetani gefasst werden. Wir setzen alle Hebel in Bewegung um schnellstmöglich vor Ort zu sein und es war ein zutiefst emotionaler Moment, als ich erfuhr, dass es tatsächlich zur Verhaftung gekommen war und wir alles dokumentiert hatten.“

Shetani gilt als der Pablo Escobar unter den Elfenbeinschmugglern. Er ist angeklagt, tausende Elefanten getötet zu haben und mit mehreren im illegalen Elfenbeinhandel tätigen Kartellen in Verbindung zu stehen. Heute wurde er nun schuldig gesprochen und zu 12 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Der Film THE IVORY GAME, der in Kenia, Tansania, Uganda, Sambia, Hongkong, China und Vietnam gedreht wurde, ist eine Produktion von Terra Mater Factual Studios in Zusammenarbeit mit Vulcan Productions, einem Unternehmen von Microsoft-Mitbegründer Paul Allen und Appian Way, der Produktionsfirma von Leonardo DiCaprio. Regie führten der vielfach prämierte Richard Ladkani und der bereits vormals Oscar–nominierte Kief Davidson.

Netflix hat die weltweiten Vertriebsrechte erworben und zeigt den Film seit November 2016 exklusiv in 190 Ländern.

Terra Mater Factual Studios ist eine Tochter von Red Bull und Schwester des Red Bull Media House. Die TMFS wurde im Januar 2011 mit Sitz in Wien gegründet, das Kinolabel Terra Mater Film Studios startete im April 2014. Das Schaffen deckt eine breite Vielfalt an Genres ab, wobei der Fokus immer auf Filmen liegt, die höchst aktuell und stark realitätsbasierend sind. 2016 war das atemberaubende Wildlife-Drama 'Wie Brüder im Wind' mit Jean Reno und Tobias Moretti in heimischen und internationalen Kinos zu sehen und wurde mit über 150.000 Besuchern zum zuschauerstärksten österreichischen Film hierzulande. Der nächste Film der TMFS ist bereits in den Startlöchern – der Science-Thriller „MindGamers“ mit Sam Neill („Jurassic Park“), Tom Payne („The Walking Dead“, „Der Medicus“) und Ursula Strauss in ihrer ersten englischsprachigen Rolle (Ö-Kinostart am 7. April 2017).

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Eva Schmidt

eva.schmidt @ terramater.at

Tel. +43 1 87003 27634

Mobil +43 664 88684813