Wien-Hernals: Mutmaßlicher Kebapräuber festgenommen

Wien (OTS) - Zeugen beobachteten am 4. März 2017 um 06.20 Uhr einen Mann, der sich an einem Kebapstand am Hernalser Gürtel etwas zu Essen bestellte. Als der Verkäufer den fälligen Betrag kassieren wollte, zog der 28-Jährige ein Messer, bedrohte den Angestellten, schlug mehrfach gegen die Glasscheibe des Verkaufsstandes und entfernte sich ohne zu bezahlen. Beim Eintreffen der Polizisten hielt sich der Mann nur wenige Meter vom Tatort entfernt auf, er wurde festgenommen und das Messer sichergestellt. In einer ersten Vernehmung zeigte sich der 28-Jährige nicht geständig. Es wurde niemand verletzt.

