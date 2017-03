Wien-Hernals: Flüchtender widersetzt sich Amtshandlung

Wien (OTS) - In einer Wohnung in der Alszeile ist es am 4. März 2017 um 19.00 Uhr zu einem Streit unter Bekannten gekommen, wobei ein 20-jähriger Mann einer 23-jährigen Frau ins Gesicht schlug. Beim Eintreffen der Beamten ergriff der Beschuldigte sofort die Flucht. Mehrere Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den mutmaßlichen Täter in der Oberwidenstraße anhalten. Im Zuge der Festnahme schlug und trat der Mann mehrfach in Richtung der Exekutivbediensteten, wodurch ein Beamter verletzt wurde. Der 20-Jährige befindet sich in Haft, der Polizist erlitt Verletzungen an den Händen, den Unterschenkeln sowie am Knie und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Er konnte seinen Dienst nicht weiter versehen.

