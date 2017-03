ÖSTERREICH: Kanzler Kern sagt Neuwahl ab

„Wer sich auf Wahlkampf freut, ist ein Masochist“ – Scharfe Kritik an der FPÖ

Wien (OTS) - In dem ersten großen Interview für oe24.TV nach dem Regierungs-Relaunch (veröffentlicht in der ÖSTERREICH-Sonntagsausgabe) sagt Kanzler Christian Kern etwaige Neuwahlen ab. Kern wörtlich: Die Diskussion über Neuwahlen ist vorbei. Wir haben jetzt ein neues Regierungsprogramm, beide Seiten nehmen das neue Programm und den Koalitionsvertrag ernst. Die Legislaturperiode endet im Herbst 2018. Und damit basta.“

Dass er keine Neuwahlen wolle, begründete Kern auch so: „Wer sich auf einen Wahlkampf freut, der muss schon ein Masochist sein. Aber ich weiß, ich bin ein Polit-Newcomer und bald kommt der Tag der Wahrheit – und darauf bereite ich mich in Ruhe vor.“

Kern begründet, warum er Ende Februar den Relaunch herbeigeführt hatte – und auch Neuwahlen im Raum gestanden sind. „Ich wollte auf den Tisch hauen. Und Sie sehen: Das Ergebnis rechtfertigt den vielleicht etwas heftigen Auftritt. Wir starten jetzt genau die Jobinitiative, die ich immer wollte: 20.000 Jobs für Menschen über 50, dazu ein Bonus für alle Unternehmen, die künftig österreichischen Arbeitslosen statt EU-Ausländern den offenen Job geben – die ersparen sich 50 % der Lohnnebenkosten, das wird gewaltig und da geht’s letztlich um 200.000 Jobs, die derzeit von Ausländern besetzt werden.“

Rechte Parteien, wie die FPÖ, kritisiert Kern scharf: „Das sind Parteien der großen Sprüche – aber wenn’s um die Realisierung geht, sind sie eine Wolke. Das haben sie ja bei Nigel Farage in London gesehen: Zuerst hetzt er alle für den Brexit auf, und dann kneift er. Auch die FPÖ verspricht Milch und Honig, aber wenn es ans Liefern geht, hinterlässt sie einen Scherbenhaufen – siehe Kärnten. Meine Kritik an der FPÖ ist ja nicht, dass ihre Wähler rechtsextrem sind – das ist der Großteil sicher nicht –, sondern dass sie keine politischen Konzepte hat, die in der Realität funktionieren.“ Kern verteidigte auch das Asylpaket der Regierung: „Das ist ganz und gar kein rechtes Paket. Es ist nur konsequent. Die Zahl der Flüchtlinge muss deutlich reduziert werden, damit unsere Integrationsoffensive Erfolg haben kann.“

Ob so nicht Asylwerber in den Untergrund gedrängt würden? Kern: „Das ist ein sensibles Thema und wird noch verhandelt werden. Das wird ein stufenweiser Prozess. Zuerst wird es Incentives für die Ausreise geben, dann viel konsequentere Abschiebungen. Aber klar ist: Der Druck auf die Illegalen muss erhöht werden. Wir brauchen viel konsequentere Rückführung – keine Illegalen mehr im Land.“

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

(01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at