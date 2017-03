Wien-Josefstadt: Aggressiver Bettler attackiert Polizisten mit Krücke

Wien (OTS) - Beamte der Polizeiinspektion Boltzmanngasse kontrollierten am 4. März 2017 um 10.45 Uhr einen aggressiven Bettler in der Skodagasse. Ohne ersichtlichen Grund schlug der 31-Jährige mehrfach mit seiner Krücke in Richtung der Polizisten und traf einen Beamten dabei an der Hand. Trotz Aufforderung die Krücke wegzulegen versuchte der Beschuldigte immer wieder auf die Exekutivbediensteten einzuschlagen. Um die Festnahme durchzusetzen musste Pfefferspray eingesetzt werden. Beim 31-Jährigen wurden ein Schlagring und geringe Mengen Cannabis sichergestellt, er befindet sich in Haft. Der Polizist konnte seinen Dienst weiter versehen.

