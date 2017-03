AK Young: Mega-Event mit Star-DJ Mike Candys. 1600 BesucherInnen feierten bei SNOW MOTION am Zauberberg

Semmering/St. Pölten (OTS) - Semmering, 4. März 2017: Partystimmung, Action und Star-Alarm beim AK Young Winter-Open-Air Event SNOW MOTION am Semmering! Das hatte der Zauberberg noch nie erlebt – 1600 BesucherInnen feierten bei SNOW MOTION. Am Programm ein spannender Mix aus Action und Live DJs.

Ab 18.00 Uhr wurde den Eventgästen von den Gewinnern des AK Young DJ-Contests (The Haros, Tesero, Pwason & Prox), Mash up Germany und Newero musikalisch „eingeheizt“. Um 22.20 Uhr war es endlich soweit – Headliner Mike Candys betrat die Open-Air Bühne. Der international erfolgreiche Schweizer House-DJ mit Smiley-Helm brachte mit seinen Hits "One Night in Ibiza", "2012 (If the World Would End)" und "Sunshine (Fly So High)" das Publikum in Dancefloor Stimmung, den Zauberberg zum Beben und den Schnee zum Schmelzen. Anschließend ging es dann zum Aufwärmen zur After-Show-Party in die Zauberbar. Für die sichere Heimfahrt vom Event sorgten die Coming Home Shuttles nach Wiener Neustadt und Wien, die von vielen Jugendlichen genutzt wurden.

„Wir feiern mit diesem grandiosen Open-Air-Event den zweiten Geburtstag von AK Young in Niederösterreich. Wie gut unsere Jugendmarke angenommen wird, beweisen auch die vielen jungen Menschen, die zum diesjährigen SNOW MOTION gekommen sind. Mit AK Young haben wir unser umfangreiches Serviceangebot ideal auf die jungen Menschen zugeschnitten und abgestimmt“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Mit den AK Youngsters feierten bei SNOW MOTION neben den AK-Präsidenten Markus Wieser (NÖ) und Rudi Kaske (Wien) und AK-Vizepräsident Horst Pammer (NÖ) auch die AK-Direktoren Mag. Joachim Preiß (NÖ) und Dr. Christoph Klein (Wien).

ZT: AK YOUNG: Die Jugendmarke der Arbeiterkammer

Unter der Dachmarke AK Young sind alle Serviceleistungen und Aktivitäten für junge Menschen (im Alter von 13 bis 25 Jahren) der Arbeiterkammer Niederösterreich zusammengefasst. Das Serviceangebot reicht von Aus- und Weiterbildungsberatung, Konsumentenschutz, Arbeitsrechtsberatung, Bewerbungstrainings und Infomaterialien bis hin zu Bildungsmessen, Events und Workshops. AK Young steht für Top-Beratung, aktuelle Infos, cooles Design und ACTION.

AK Young ist in Sprache und Design auf die Bedürfnisse der jungen Menschen abgestimmt. Was interessiert Jugendliche? Wofür können sie sich begeistern? Welche Informationen und Unterstützung brauchen sie? Das sind die Fragen, die bei AK Young im Fokus stehen.

Dieses Projekt und im Speziellen die Förderung der Jugend ist für AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzenden Markus Wieser eine Herzensangelegenheit. Seiner Initiative ist es zu verdanken, dass AK Young vor über zwei Jahren (Kick off Event Snow Motion am Jauerling, 20. Februar 2015) in Niederösterreich ins Leben gerufen wurde. Seit Herbst 2016 ist auch die Arbeiterkammer Wien Teil der „AK Young Family“ und es werden die Synergien, die sich durch die räumliche Nähe von Wien und Niederösterreich ergeben, optimal für die jungen Menschen genutzt.

