Holifine bringt Guitar-Hängematten auf den Markt und schlägt beim Design neue Saite in der Freizeitbranche an

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Zu Hause oder im Freien bequem in der Hängematte liegen - mit dem Start der Guitar-Hängematten von Holifine, einem kreativen Hängemattendesign und der vom ehemaligen Ikea-Industriedesigner Jimmy Smith gegründeten Produktionsmarke kündigt sich in diesem Bereich eine Revolution an. Beim Design der Hängematte, das von den Saiten einer Gitarre inspiriert ist, handelt es sich um ein noch nie dagewesene Verbindung aus einfacher Bedienung, Funktionalität und Ästhetik.

Weich, sicher und bequem - die wie eine Gitarre geformten Hängematten werden insbesondere Musikliebhabern, Künstlern und all jenen gefallen, die sich bis jetzt danach gesehnt haben, eine Hängematte zu finden, die zum Stressabbau schlechthin geeignet ist. Sie sind leicht auf- und abzubauen und können praktisch überall hin mitgenommen werden. Sie bestehen aus qualitativ hochwertigen, rostfreien, flachen, lackierten Stahlrohren. Beim Entwurf blieben Stabilität und Sicherheit stets im Blick und so bietet die neue Guitar-Hängematte einen festen Halt, hohe Standfestigkeit und das Alluminiumgestell sorgt für eine risikolose Entspannung..

Für einen modernen Lebensstil lassen normale Hängematten einiges zu wünschen übrig, wenn es um den Abbau von Stress und ums Entspannen geht. Guitar-Hängematten

(http://www.holifine.com/product/guitar-hammock/) sind dafür gemacht,

um für einen tieferen Schlaf zu sorgen, Verspannungen in Nacken und Rücken zu verringern und um für besseres Lernen und Lesen sowie für eine bessere Konzentration zu sorgen. Die Hängematten verfügen über extrem starke Aufhängungen, die das Tuch sicher halten und die gleichzeitig für ein angenehmes und sanftes Schwingen ohne Unterbrechungen sorgen. Guitar-Hängematten gibt es in verschiedenen Designvarianten und unterschiedlichen Größen, wie beispielsweise als großen Hängemattenstuhl, als transportable Hängematten und Outdoor-Hängematten für den Garten und als Outdoor-Hängematten ohne Gestell.

"Wir sind stolz darauf, mit der Guitar-Hängematte unsere neue Kreation auf den Markt bringen zu können. Die überall einsetzbaren Guitar-Hängematten sind verschleiß- und reißfest und schmutzabweisend. Außerdem sind sie dafür gemacht, die Ferien und das Relaxen zu Hause zu einer der entspanntesten und schönsten Angelegenheiten zu machen", sagte Jimmy Smith.

Für Holifine (http://www.holifine.com/) stellen die neuen Guitar-Hängematten das ultimative Wunschergebnis dar, wenn es darum geht, das Zuhause schöner und das Leben lebenswerter zu machen. Für kreative Geister werden die Guitar-Hängematten ein idealer Begleiter beim Träumen und beim Sammeln von Ideen sein oder wenn es darum geht, den eigenen Kreationen neues Leben einzuhauchen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.holifine.com

Rückfragen & Kontakt:

E-Mail: sales @ holifine.com

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/473997/Guitar_Hammock.jpg