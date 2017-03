XCMG stellt auf CONEXPO-CON

AGG Top-Produktsortiment aus, mehr Fokus auf Produktlokalisierung für breitere globale Abdeckung

Las Vegas (ots/PRNewswire) - XCMG, der weltweit führende Hersteller von Baumaschinen, präsentiert auf der CONEXPO-CON/AGG 2017 vom 7.-11. März in Las Vegas (USA) 14 seiner Spezialprodukte und seine neuesten Technologien.

CONEXPO-CON/AGG ist neben Bauma und Intermat eine der wichtigsten Messen für die Baubranche. Es werden 3.800 Aussteller und 125.000 Fachbesucher erwartet. XCMG wird auf dem Freigelände "Golden Lot" im Bereich G1000 fünf Bagger, drei Krane, drei Straßenwalzen, einen Radlader und ein Drehbohrgerät ausstellen.

Beim gesamten auf der CONEXPO-CON/AGG präsentierten Produktsortiment handelt es sich um eine komplett neue Serie speziell für den nordamerikanischen Markt, die die Abgasnorm der Stufe 4 erfüllt und gleichzeitig starke Leistung und effizienten Betrieb bietet.

"XCMG hat das US-Produktsortiment 2012 offiziell vorgestellt. Wir haben viel Arbeit und Materialressourcen speziell in die Entwicklung von Produkten für den US-Markt investiert. Jetzt arbeiten US-Ingenieure mit Produktdesignern aus beiden Ländern, um Maschinenausstattung der nächsten Generation speziell für den nordamerikanischen Markt zu entwickeln", sagte Wang Min, Chairman von XCMG.

Der auf der CONEXPO-CON/AGG ausgestellte Radlader XC949 zeichnet sich durch ein vollautomatisches hydrodynamisches Getriebe aus. So kann sich das Fahrzeug an verschiedene Arbeitsumgebungen anpassen und ist vor Zugkraftunterbrechung geschützt. Das neue Baggersortiment ist mit einem Turbomotor mit mechanischer Kraftstoffeinspritzung ausgestattet, der zuverlässiger und energieeffizienter ist.

XCMG ist seit den 1990er Jahren auf dem US-Markt vertreten. Seitdem wurden die Produkte des Unternehmens bei verschiedenen Infrastrukturprojekten in ganz USA eingesetzt. Heute betreibt XCMG in den USA ein Zentrum für Forschung und Entwicklung, das auf Produktdesign und Optimierung der Adaptabilität spezialisiert ist. Dort wurden bereits 20 Modelle in fünf Hauptkategorien speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelt.

"Die USA sind ein äußerst wichtiger Markt in der globalen Expansionsstrategie von XCMG. Unserer Meinung nach liegt der Schlüssel zum Erfolg in jedem regionalen Markt in der Lokalisierung. Wir sind zuversichtlich, dass wir durch die Investition in Talent und Ressourcen den nordamerikanischen Markt optimal bedienen können", sagte Wang.

Informationen zu XCMG:

XCMG ist ein multinationaler Hersteller von schwerem Gerät und kann auf eine Geschichte von 73 Jahren zurückblicken. In der Baumaschinenbranche rangiert das Unternehmen derzeit auf Platz neun. Das Unternehmen exportiert weltweit in mehr als 177 Länder und Regionen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.xcmg.com oder besuchen Sie die XCMG-Seiten auf Facebook

(https://www.facebook.com/XCMGGroup), Twitter

(https://twitter.com/XCMGGroup), YouTube

(https://www.youtube.com/user/XCMGgroup), LinkedIn (https://www.linke

din.com/company/xcmg-imp-&-exp-co-ltd?report.success=KJ_KkFGTDCfMt-A7 wV3Fn9Yvgwr02Kd6AZHGx4bQCDiP6-2rfP2oxyVoEQiPrcAQ7Bf) und Instagram

(https://www.instagram.com/xcmggroup/).

Rückfragen & Kontakt:

Han Zhang

xcmg_media @ 163.com

+86-516-87739408