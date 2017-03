Amon: Thomas Stelzer wird erfolgreichen Weg Pühringers fortführen

ÖVP-Generalsekretär: Nein zu neuen Schulden – Stelzer wird Oberösterreich in erfolgreiche Zukunft führen

Wien (OTS) - "Thomas Stelzer zeigt heute mit klaren Ansagen und einem strukturierten Plan für das Land Oberösterreich, dass er den erfolgreichen Weg Josef Pühringers fortführen wird", unterstreicht ÖVP-Generalsekretär Werner Amon die Aussagen des designierten Landeshauptmanns in der Ö1-Sendung "Journal zu Gast".

Stelzer werde ebenso wie sein Vorgänger Pühringer für einen modernen Wirtschafts, Wissenschafts- und Kulturstandort eintreten und Oberösterreich weiter nachhaltig stärken und in eine erfolgreiche Zukunft führen.

In diesem Zusammenhang verweist der ÖVP-Generalsekretär auch auf das klare Bekenntnis Stelzers, Oberösterreich nicht mit neuen Schulden belasten zu wollen. "Die ÖVP steht seit jeher gegen neue Schuldenmacherei. Unsere Politik heißt: Runter mit den Schulden, runter mit den Ausgaben und runter mit den Steuern", so Amon. Mit Stelzer an der Spitze der Oberösterreichischen Volkspartei habe die ÖVP einen starken Vertreter, der die Ziele der Volkspartei mit den Anliegen der Menschen verknüpfe, aber nie das große Ganze aus den Augen verliere. "Als erfahrener Anpacker ist Thomas Stelzer der richtige Mann für Oberösterreich. Er wird den Standort mit einer Politik des Hinschauens weiter aufwerten und Oberösterreich in eine erfolgreiche Zukunft führen", ist sich Amon sicher.

