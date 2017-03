Wien-Floridsdorf: Gewerbsmäßige Diebe mit präparierter Tasche festgenommen

Wien (OTS) - Zwei Frauen und ein Mann (32, 17 und 46 Jahre alt) wurden am 3. März 2017 um 14.30 Uhr festgenommen, da sie in einem Geschäft am Franz-Jonas-Platz mehrere Parfums stehlen wollten. Um die Diebstahlsicherung zu umgehen, hatten die Beschuldigten eine präparierte Handtasche bei sich und wollten so die Waren aus dem Geschäft transportieren. Ein Ladendetektiv konnte die mutmaßlichen Täter beobachten und verständigte die Polizei. Die Tatverdächtigen konnten im Nahbereich festgenommen werden, das Diebesgut wurde sichergestellt.

