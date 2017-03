Emaar Hospitality Group enthüllt' Address Boulevard': Ein City Lifestyle Resort in Downtown Dubai

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Address Hotels + Resorts, die Premium-Luxus-Hotelmarke der Emaar Hospitality Group, hat heute ihr neuestes City Lifestyle Resort 'Address Boulevard' vorgestellt.

Chris Newman, Chief Operating Officer der Emaar Hospitality Group, sagte: "Address Boulevard ist ein weiteres Beispiel unserer ehrgeizigen Ziels, neue Branchenstandards aufzustellen. Als City Lifestyle Resort ist es einmalig positioniert. Es kombiniert den romantischen Charme eines Resorts mit dem Komfort, den Annehmlichkeiten und dem Schick eines City-Hotels."

Address Boulevard verfügt über 196 geräumige Zimmer, darunter 116 Deluxe-Zimmer, 44 Deluxe Club-Zimmer, 28 Suites mit einem Schlafzimmer, sieben Suites mit zwei Schlafzimmern und eine luxuriöse Presidential Suite - allesamt mit einem spektakulären Ausblick auf Burj Khalifa. Darüber hinaus gibt es 532 Apartments mit Service, einschließlich Maisonetten und zwei Dachterrassenwohnungen. Kurzzeitgäste in den Wohnungen haben garantierten Zugang zu den Hotelanlagen.

Mit seinem inspirierenden Design und Dekor im Art-Deco-Stil mit abgestimmter Architektur versprüht Address Boulevard eine klassische europäische Finesse. Das für Vergnügungs- und Geschäftsreisende gleichermaßen attraktive Hotel ist das perfekte Ziel für Auslandsgäste. Es liegt unweit von Shopping- und Freizeitattraktionen wie der Dubai Mall, das weltgrößte Shopping- und Entertainment-Center. Leicht zu erreichen ist auch die Dubai Opera, der Veranstaltungsort für darstellende Künste in verschiedenen Formaten. Geschäftsreisende werden sich über die kurze Entfernung zum Dubai International Financial Centre und Dubai International Convention Centre freuen.

Ein Erkennungsmerkmal des Hotels sind die faszinierenden Kunstobjekte im Innenbereich, die von 48 Künstlern entworfen wurden. Im Spa at Address, der eine eigene Etage auf 700 Quadratmetern belegt, kann man eine Luxus-Wellnessbehandlung genießen. Ein Qix Kids Club bietet eine ganzheitliche Betreuung für Kinder im Alter zwischen 3 und 12.

sDas hoteleigene Restaurant, The Restaurant at Address, erinnert an ein luxuriöses europäisches Apartment einer weitgereisten Familie in den 1920er Jahren und serviert klassische Gerichte in einer noblen Atmosphäre. Mit einem Multifunktionsraum mit 80 Sitzplätzen, kleineren Besprechungsräumen und einem hochmodernen Boardroom bietet Address Boulevard viele Optionen für Eventplaner.

Emaar Hospitality Group betreibt heute unter seinen drei Hotelmarken Address Hotels + Resorts, Vida Hotels und Resorts und Rove Hotels zehn Hotels und drei Wohnanlagen mit Service in Dubai. Weitere Informationen finden Sie unter addresshotels.com.

