TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Termine vom 6.bis 10. März 2017

Wien (OTS) - Termine

Montag, 06/03/2017

- BRÜSSEL: EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini leitet den Rat für Äußeres

Hintergrund: http://europa.eu/newsroom/events/foreign-affairs-council-30_de

- BRÜSSEL: EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos (Migration und Inneres) trifft den ägyptischen Außenminister Sameh Shoukry

Dienstag, 07/03/2017

- BRÜSSEL: Arbeitstreffen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit EU-Ratspräsident Donald Tusk

- EU-Kommissionsvizepräsident Jyrki Katainen und EU-Kommissarin Marianne Thyssen (Beschäftigung und Soziales) empfangen Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann und den Zweiten Nationalratspräsidenten Karlheinz Kopf

- EU-Kommissionsvizepräsident Jyrki Katainen empfängt eine Delegation der Salzburger Landesregierung

- BRÜSSEL: Rede von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager zu "Wettbewerbsfragen auf dem Weg zur Energieunion", organisiert durch das Energy Solutions Network

- BRÜSSEL: EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström trifft den neuseeländischen Handelsminister Todd McClay

- WIEN: Europa:DIALOG mit Margaretha Kopeinig, Kurier-Korrespondentin in Brüssel

Zeit: 18 Uhr

Ort: Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Hintergrund und Anmeldung: http://www.europadialog.eu/termine/

Mittwoch, 08/03/2017

- BRÜSSEL: Wöchentliche Kommissionssitzung

Themen: Trilateraler Sozialgipfel, Internationaler Frauentag

Zeit: 9.00 Uhr

- BRÜSSEL: Pressekonferenz mit EU-Kommissarin Věra Jourová (Justiz und Gleichberechtigung) zum Internationalen Frauentag

Zeit: tbc

- BRÜSSEL: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beim Sozialgipfel

Zeit: 14.00 Uhr

Hintergrund: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings

- BRÜSSEL: Preisverleihung des Women Innovators Award im Europopäischen Parlament

Mit Finalisting aus Österreich, Hintergrund: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women

- INDONESIEN: Arbeitsbesuch von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström

Donnerstag, 09/03/2017

- BRÜSSEL: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beim Spitzentreffen der Europäischen Volkspartei EVP

Zeit: 12.30 Uhr

- BRÜSSEL: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nimmt am Europäischen Rat teil

Pressekonferenz mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donal Tusk um 18.30 Uhr auf EBS: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule

Brief von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker an EU-Ratspräsident Donal Tusk im Vorfeld zum Rat: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/cwt/files/letter_on_1st_march

Hintergrund: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings

- BRÜSSEL: Teilnahme von EU-Umweltkommissar Karmenu Vella an einer Stakeholder-Konferenz zu Kreislaufwirtschaft

Hintergrund: http://europa.eu/newsroom/events/circular-economy-1-year-after

- PHILLIPINEN: Arbeitsbesuch von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström

- WIEN: Saubere Energie für alle Europäer – Wachstumspotenzial Europas erschließen

Zeit: 9.15 Uhr – 13.00 Uhr

Ort: Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Hintergrund und Anmeldung: http://ec.europa.eu/austria/events/saubere-energie

Freitag, 10/03/2017

- BRÜSSEL: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nimmt am Informellen Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs teil

Zeit: 10.00 Uhr

Hintergrund: http://europa.eu/newsroom/events/european-council-10_de

- BERLIN: EU-Kommissar Miguel Arias Cañete (Klima und Energie) trifft Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner

- BRÜSSEL: EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hält Rede bei Konferenz der Amerikanischen Handelskammer zum Thema "Platz für drei? The Auswirkungen des Brexit auf die EU-US-Beziehungen"

Samstag, 11/03/2017

- 13. Europäischer Tag zur Erinnerung an die Opfer von Terrorismus

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission



Alle Termine ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.



