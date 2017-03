Chinesisches Konsortium schliesst LEDVANCE-Übernahme ab

Abschluss der Transaktion erfolgt nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen / LEDVANCE und MLS mit Fokus auf Synergien

Der Verkauf von LEDVANCE durch OSRAM an das chinesische Investmentkonsortium, bestehend aus dem strategischen Investor IDG Capital, dem LED-Hersteller MLS CO., LTD. (MLS) und Yiwu State-Owned Assets Operation Center (Yiwu) wurde heute, 3. März 2017, und mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. März 2017 erfolgreich abgeschlossen. Der Abschluss der Transaktion konnte erfolgen, nachdem die Parteien alle erforderlichen Genehmigungen von den zuständigen Behörden erhalten haben.

"Wir sind sehr zufrieden mit dieser Transaktion, da sich MLS und LEDVANCE ideal ergänzen. Durch MLS haben wir nun Zugang zu sehr kosteneffizienten und leistungsstarken LED-Komponenten und werden unsere Präsenz in Asien, insbesondere in China, stärken. Dies unterstützt die LEDVANCE-Strategie, unser Produktportfolio auszubauen, vor allem in den Bereichen LED-Lampen, LED-Leuchten und Smart Lighting. Wir freuen uns auf die vielen neuen Möglichkeiten, welche die Partnerschaft mit MLS mit sich bringt", sagt Jes Munk Hansen, CEO von LEDVANCE.

"Es freut uns sehr, Teil dieser spannenden Transaktion zu sein, bei der ein führender chinesischer LED-Hersteller und ein deutsches Lichtunternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung, starken Marken, bewährter Technologie sowie internationalen Vertriebskanälen zusammenkommen. Als Mehrheitseigentümer innerhalb des Investmentkonsortiums wollen wir unsere globale Investmentexpertise und Ressourcen nutzen, um chinesischen Unternehmen sowie etablierten Unternehmen aus entwickelten Märkten dabei zu helfen, ihre gemeinsamen Marktpotentiale bestmöglich auszuschöpfen", sagt Antony Yu, Partner bei IDG Capital.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren Kollegen bei LEDVANCE. Der Erfahrungsschatz und die Qualifikationen des LEDVANCE-Management-Teams und seiner Mitarbeiter sind eine starke Basis für die Zusammenarbeit. Wir werden eng zusammenarbeiten, um unsere Führungsposition im globalen Lichtmarkt auszubauen", sagt Sun Qinghuan, Chairman von MLS.

LEDVANCE und MLS konzentrieren sich nun darauf, die gemeinsamen Synergien zu heben. Mit MLS bekommt LEDVANCE Zugang zu kosteneffizienten LED-Komponenten für seine LED-Produkte und wird gleichzeitig seine Marktpräsenz in China, dem größten Lichtmarkt der Welt, ausbauen können. MLS hingegen profitiert von LEDVANCEs großer Industrieerfahrung und der starken internationalen Marktpräsenz.

Basierend auf einer Vereinbarung mit OSRAM wird LEDVANCE auf Produktebene weiterhin den OSRAM-Markennamen verwenden (SYLVANIA in den USA und Kanada). Geistige Eigentumsrechte sind eindeutig zugewiesen, so dass MLS und LEDVANCE in der Lage sind, ihre Innovationen global voranzutreiben.

ÜBER LEDVANCE

Mit knapp 9000 Mitarbeitern und in über 120 Ländern aktiv ist die LEDVANCE GmbH eines der weltweit führenden Unternehmen in der Allgemeinbeleuchtung für professionelle Kunden und Endanwender. Aus dem OSRAM-Geschäftsbereich für die Allgemeinbeleuchtung hervorgegangen, umfasst die Produktpalette sowohl fortschrittliche LED-Lampen, standardisierte LED-Leuchten, intelligente und vernetzte Lösungen in den Bereichen Smart Home und Smart Building als auch traditionelle Leuchtmittel. Seit 2017 ist LEDVANCE im Besitz eines Konsortiums unter Führung des strategischen Investors IDG Capital sowie des führenden chinesischen Lichtunternehmens MLS und des Finanzinvestors Yiwu. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte LEDVANCE einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. Basierend auf einer Vereinbarung mit OSRAM wird LEDVANCE weiterhin den OSRAM-Markennamen für seine Produkte verwenden (SYLVANIA in den USA und Kanada).

ÜBER IDG Capital

1993 gegründet, war IDG Capital eine der ersten ausländischen Wagniskapital-Firmen auf dem chinesischen Markt. IDG Capital beteiligt sich ausschließlich an chinesischen Firmen. Das aktuelle Portfolio von IDG Capital umfasst mehr als 500 Unternehmen, und es hat schon mehr als 120 Unternehmen zu einem erfolgreichen Exit verholfen. IDG Capital verwaltet ein Fondsvermögen von rund 10 Milliarden US-Dollar.

ÜBER MLS

MLS ist eines der führenden High-Tech-Lichtunternehmen in China mit Hauptsitz in Zhongshan City, Guangdong. Das Unternehmen ist seit 2015 an der Börse in Shenzhen notiert. Mit bis zu 70 Milliarden Stück im Monat ist MLS einer der größten Produzenten von LED-Komponenten weltweit und ist hinsichtlich des Verkaufsvolumens unter den Top 10-Unternehmen der globalen LED-Industrie. MLS hat sich dazu verschrieben, die LED-Wertschöpfungskette kontinuierlich weiterzuentwickeln und ist durch seine führende Marktposition zu einem der weltweit wichtigsten Hersteller von LED-Produkten herangewachsen. MLS verfolgt das klare Ziel, seinen Kunden energiesparende und umweltfreundliche Produkte anzubieten.

Über Yiwu

Yiwu verwaltet Unternehmen und stellt Ressourcen für das Finanz- und Investmentmanagement zur Verfügung. Das von Yiwu betreute Fondsvermögen beträgt mehr als elf Milliarden US-Dollar brutto und rund vier Milliarden US-Dollar netto.

