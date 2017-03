CNA ernennt John Hennessy zum Senior Vice President of Sales and Distribution

Chicago (ots/PRNewswire) - CNA gab heute die Ernennung von John Hennessy zum Senior Vice President of Sales and Distribution mit Wirkung vom 3. April 2017 bekannt. Hennessy kehrt in diese Aufgabe zurück, nachdem er fünf Jahre lang für die Aktivitäten von CNA in Europa und drei Jahre in Kanada verantwortlich war. In seiner Vertriebsaufgabe ist Hennessy für die Weiterentwicklung der Vertriebsstrategie von CNA und die verbesserte Positionierung des Unternehmens in einem sich schnell verändernden Vertriebsumfeld verantwortlich. Er berichtet an Tim Szerlong, President, Worldwide Field Operations.

"Auf meinen Reisen wurde mir bewusst, dass John starke Beziehungen aufgebaut hat und in der Branche hoch angesehen ist", sagte Szerlong. "Ich bin überzeugt, dass seine Kenntnisse sowohl der nationalen als auch der weltweiten Märkte in Kombination mit seiner großen strategischen und operativen Erfahrung unseren anhaltenden Fokus auf eine effektive Vertriebskultur beschleunigen werden, die für den Aufbau einer stärkeren Marktposition unumgänglich ist."

Hennessy kam 1982 zu CNA. In seiner fast 35-jährigen Karriere bei CNA hat er sowohl in der Zentrale als auch im Außendienst Führungsrollen übernommen, darunter: Milwaukee Branch Manager, Central Region President, Senior Vice President für Unfallversicherung und das mittlere Marktsegment und Senior Vice President of Distribution Management. Zuletzt war er als Chief Executive von CNA Europe sowie President und Chief Operating Officer von CNA Canada tätig, wo er für die strategische Ausrichtung und operative Performance der Gesellschaften verantwortlich war.

"Ich bin stolz, dass ich weiterhin am Aufbau eines Vertriebsteams der Weltklasse arbeiten kann, das beidseitig profitables Wachstum für CNA und unsere Vertriebskanäle unterstützt und optimiert", sagte Hennessy. "Ebenso freut es mich, wieder nach Chicago zurückzukehren, wo meine Versicherungskarriere bei CNA als Versicherungslehrling begann."

Über CNA

CNA dient Unternehmen und Fachkräften seit 1897 und ist das achtgrößte kommerzielle Versicherungsunternehmen sowie das 14-größte Sach- und Unfallversicherungsunternehmen des Landes. Zu den Versicherungsprodukten von CNA zählen kommerzielle Versicherungen, Spezialversicherungen, Marine- und andere Sach- und Unfallversicherungen. Zu den Dienstleistungen von CNA zählen Risikomanagement, Informationsdienste, Versicherungen, Risikokontrolle und Schadensverwaltung. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Besuch von CNA unter www.cna.com. "CNA" ist ein eingetragenes Warenzeichen der CNA Financial Corporation. Verschiedene Tochtergesellschaften der CNA Financial Corporation verwenden das "CNA" Warenzeichen in Zusammenhang mit ihren Versicherungs- und Schadensaktivitäten.

Folgen Sie CNA (NYSE: CNA) auf: Facebook

(http://www.facebook.com/pages/CNA/216356455047174) | Twitter

(http://twitter.com/cna_insurance) | LinkedIn (http://www.linkedin.co m/company/3246?trk=tyah&trkInfo=tas%3Acna%20insurance) | YouTube

(https://www.youtube.com/c/CNA_Insurance)

Rückfragen & Kontakt:

Brandon Davis, 312-822-5167 / 312-834-6091

Sarah Pang, 312-822-6394 / 312-607-5544

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/474154/CNA_John_Hennessy.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/452522/CNA_FINANCIAL_CORPORATI

ON_LOGO.jpg