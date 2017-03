Doppel-Weltmeister Stefan Kraft am Montag, den 6.3., ab 21:15 Uhr LIVE zu Gast bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7"

Die Schwerpunkte der Sendung: Ski nordisch, Ski alpin, Fußball

Salzburg/Wals (OTS) - Mit scheinbar spielerischer Leichtigkeit ist Stefan Kraft in Lahti zum Skisprung-Superstar der Nordischen WM avanciert. Bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7" analysieren am Montag ab 21:15 Uhr der frisch gebackene Doppel-Weltmeister sowie die Olympiasieger Thomas Morgenstern, Karl Schnabl und Erfolgstrainer Werner Rathmayr die goldenen Tage in Finnland.



Mit Moderator Andreas Gröbl sprechen sie außerdem über den "Flow", jenen Zustand, in dem der Athlet in der Lage ist, sein Sprungsystem perfekt zusammenzuführen.



Weitere Themen:

Für internationales Aufsehen sorgen derzeit die Jung-Fußballer von Red Bull Salzburg in der UEFA Youth League - Alexander Zickler plaudert im Hangar-7 über den Erfolgslauf. Und Dave Ryding, ebenfalls zu Gast, schreibt als britischer Ski-Exot, der es mitten in die Weltspitze geschafft hat, ein kleines Wintersport-Märchen.

"Sport und Talk aus dem Hangar-7", Montag, 6. März, 21:15 Uhr LIVE



