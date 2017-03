„Maximilian“ erneut top: Teil zwei mit bis zu 827.000 in ORF eins

Heute großes Finale des internationalen ORF/ZDF-Event-Dreiteilers und anschließend Doku

Wien (OTS) - Mit bis zu 827.000 und durchschnittlich 788.000 Zuseherinnen und Zusehern war der zweite Teil von Andreas Prochaskas internationalem ORF/ZDF-Event-Dreiteiler gestern, am Donnerstag, dem 2. März 2017, um 20.15 Uhr in ORF eins noch erfolgreicher als die Auftaktfolge. Der Marktanteil erreichte 26 bzw. 20 Prozent sowohl bei den 12- bis 49-Jährigen als auch bei den 12- bis 29-Jährigen. Das große Finale steht heute am Freitag, dem 3. März, um 20.15 Uhr auf dem Programm. Manfred Corrines begleitende Doku „Maximilian – Der Brautzug zur Macht“ folgt um 21.55 Uhr ebenfalls in ORF eins.

„Maximilian. Das Spiel von Macht und Liebe“ ist eine Produktion der MR-Film in Koproduktion mit ORF, ZDF und Beta-Film mit Unterstützung des Fernsehfonds Austria, des Filmfonds Wien und des Landes Niederösterreich.

