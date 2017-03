„Sport am Sonntag“ mit den Highlights aus Lahti

Am 5. März ab 18.30 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 5. März 2017 um 18.30 Uhr in ORF eins zunächst mit „Alles Fußball“ und den Highlights und allen Toren der 24. Runde. Danach stehen um 19.15 Uhr folgende Themen auf dem Programm:

Marcel Hirscher

Der Superstar und sein Endspurt im Kampf um den sechsten Weltcup-Gesamtsieg in Folge.

Stefan Kraft

Der Doppelweltmeister im Gespräch und die Highlights der Nordischen Ski-WM in Lahti.

Pyeongchang

Die Olympischen Spiele 2018 in Südkorea – ein Lokalaugenschein und der Ausblick knapp ein Jahr davor.

„Sport am Sonntag“ ist auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at