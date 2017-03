Kinofilmsensation "Halali" Riesenansturm bei Premiere

Das Hollywood Megaplex St. Pölten wurde gestern Abend von begeisterten Besuchern gestürmt. Kurt Mündls 3D-Kinofilm zieht die Naturbegeisterten in ihren Bann.

Wien/St. Pölten (OTS) - Der größte Saal im Hollywood Megaplex war zu klein, ein zweiter Kinosaal musste geöffnet werden, um den großen Besucherandrang bei der Premiere von „Halali“ zu bewältigen. Nach dem Film war der Tenor der Cineasten eindeutig: „Gigantische Tier- und Naturaufnahmen – grandios!“

Seltenste Wildarten wie Luchs, Wildkatze, Bär und Wolf werden portraitiert, wie auch Reh, Wildschwein, Hirsch, Gams, Auerhahn und Co. Kurt Mündl vervollständigt seinen realistischen Blick auf die ökologische Notwendigkeit der Jagd und zeigt Jäger und Jägerinnen in ihrer Leidenschaft. Mehr als zwei Jahre begab sich Mündl mit seinem Team auf die „Film-Pirsch“, um die eindrucksvollen Bilder in den Kasten zu bringen. „Ich möchte mit „Halali“ die Jagd zeigen, wie sie ist und mit Vorurteilen aufräumen“, so Mündl bei der Premiere.

Beeindruckt vom 3D-Film „Halali“ zeigten sich Landwirtschaftskammer Österreich Chef Hermann Schultes, Vorstandssprecher der Österreichischen Bundesforste Rudolf Freidhager, Weinbaupräsident Hannes Schmuckenschlager, Generaldirektor der RWA Reinhard Wolf, Vizepräsident Landwirtschaftskammer NÖ Otto Auer, Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner, Landesjägermeister Werner Spinka, Professor Roland Girtler, der neue Cafe+Co Chef Fritz Kaltenegger mit Herbert Rieser, Vorstandsdirektor Rainer Eder, Philipp Ita, Franz Hohenberg, Österreichische Weinkönigin Christina Hugl, Mark Perry, Christoph Matzl, Jägerin Isabella Kaltenegger, Hollywood Megaplex Chefs Ingrid und Heinz Hueber, Optimundus Chefin Birgit Hofbauer und Moderatorin Birgit Perl.

Link zum Download der Fotos: Fotocredit Agrarverlag/Harald Klemm https://www.dropbox.com/sh/s5ufk5h0g3xhmzc/AAAu-VRH4w9FKOgY0jZpUeJna?dl=0

