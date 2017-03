ORF-„Pressestunde“ mit Prof. Dr. Martin Kocher, Direktor des Instituts für Höhere Studien, IHS

Am 5. März um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Keine Entspannung am österreichischen Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosigkeit stagniert auf hohem Niveau, vor allem bei den Älteren ist keine Verbesserung in Sicht. Warum erholt sich Österreichs Wirtschaft im Gegensatz zu Deutschland nicht so rasch? Wie kann die steigende Inflation bekämpft werden? Was erwartet sich der IHS-Chef vom neuen Regierungsprogramm? Welche Reformen stehen an? Und was wird aus der EU angesichts des Austritts Großbritanniens? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 5. März 2017, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Hanna Kordik

„Die Presse“

und

Christoph Varga

ORF

