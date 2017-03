WKÖ: Lockerung des Kündigungsschutzes erhöht Arbeitsmarktchancen für Ältere

Weniger Hürden für Betriebe bei der Schaffung von Jobs heißt mehr Beschäftigung

Wien (OTS) - Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßt die gestern im Nationalrat beschlossene Lockerung des Kündigungsschutzes für neu eingestellte ältere Arbeitnehmer. Ältere Arbeitnehmer haben einen erhöhten Kündigungsschutz, der aber bei der Suche nach einem Job mehr schadet als nützt. Daher gilt der erhöhte Kündigungsschutz nicht mehr für mindestens 50-jährige Arbeitnehmer, die ab 1. 7. 2017 neu eingestellt werden.

Martin Gleitsmann, Leiter der sozialpolitischen Abteilung in der WKÖ: „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn er erhöht die Chancen älterer Arbeitsloser, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Mit dieser Lockerung fällt jetzt eine lange von uns kritisierte Hürde“.

Auch der verstärkte Einsatz der Eingliederungsbeihilfe besonders in der Altersgruppe 50+ habe sich in den letzten Jahren als probates Mittel zur Senkung der Arbeitslosigkeit in dieser Altersgruppe erweisen, betont Gleitsmann. „Je mehr Hürden für unsere Betriebe wegfallen, desto leichter wird es für sie, Jobs zu schaffen.“ (PWK178/PM)

