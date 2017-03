„Bürgeranwalt“ am 4. März: Messerattacke vor drei Polizisten

Außerdem: Streit um „Strandcafé“ und Ärztlicher Kunstfehler oder Schicksal?

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 4. März 2017, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Messerattacke vor drei Polizisten

Eine Grazerin wurde von ihrem Ex-Lebensgefährten in ihrer Wohnung niedergestochen und schwer verletzt. Warum sind die drei Polizeibeamten, die laut Opfer anwesend waren, nicht rechtzeitig eingeschritten? War ihr Verhalten rechtswidrig? Volksanwalt Dr. Peter Fichtenbauer prüft, ob dem Opfer Schadenersatz aus dem Titel der Amtshaftung gebührt.

Ärztlicher Kunstfehler oder Schicksal?

Eine Oststeierin ist „Schmerzpatientin“ und ließ sich deshalb 2002 ein sogenanntes Rückenmarksstimulationsgerät implantieren. Dadurch wurden ihre Schmerzen tatsächlich erträglich. Bei einer Operation, in der das Gerät ausgetauscht werden sollte, wurde aber angeblich „gepfuscht“, behauptet die Steirerin. Sie hat jetzt den Krankenhausträger auf Schadenersatz geklagt.

Nachgefragt: Streit um „Strandcafé“

Die Anrainer des „Strandcafés“, das an der Alten Donau in Wien neu gebaut wird, sind empört: Der Eigentümer darf angeblich viel größer bauen als nach gültigem Flächenwidmungsplan zulässig sei – nämlich fast 1.000 Quadratmeter. Der Betreiber beruft sich auf eine Ausnahmegenehmigung. Wie groß wird das neue „Strandcafé“ tatsächlich?

