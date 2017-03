NEOS Wien/Ornig: Entscheidungsspiel für den Wiener Sportklub – Stadt Wien darf nicht in die Verlängerung gehen

Ornig: „Bürokratie vermindern! Die Stadionsanierung darf nicht in die Verlängerung gehen – das wäre ein 1:1, das jedem hilft.“

Wien (OTS) - Eine absurde Situation blockiert die Stadionsanierung des Wiener Sportklubs: Weil sich der Verein – trotz zugesagter finanzieller Unterstützung der Stadt – die Herstellung von Pflichtstellplätzen nicht leisten kann, steht der Anpfiff für die dringend benötigte Stadionsanierung noch immer aus. „Dabei gäbe es eine einfache Lösung: Die Gemeinde könnte im Bebauungsplan ein sogenanntes Stellplatzregulativ festlegen“, so Markus Ornig, Sportsprecher von NEOS Wien. „Da das Gebiet mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar ist, könnte man so die Pflichtstellplätze um bis zu 90 Prozent reduzieren. Hier darf die Verkehrsstadträtin nicht Catenaccio spielen, sondern muss mehr Zug aufs Tor zeigen. Das so wichtige Ass in Form eines Antrags muss nur noch gespielt werden. Mit der Verminderung des Autoverkehrs im dicht bebauten Gebiet und – langfristig gesehen – mit der Verlängerung der U5 nach Dornbach könnte man sich kommunalpolitisch wieder in der oberen Tabellenregion festsetzen.“

Da das Verfahren für einen neuen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan extrem langwierig ist, sollte man besser heute als morgen damit beginnen. „Setzen wir uns parteiübergreifend mit dem Bezirk und der MA 21 zusammen, damit vor Ende der politischen Frühjahrssaison noch ein Beschluss zustande kommt“, lädt Ornig die Vizebürgermeisterin Vassilakou ein. „Es kann ja nicht sein, dass das Fortbestehen eines Traditionsvereins wie den Sportklub nur wegen einer völlig unzeitgemäßen Bürokratie gefährdet wird. Das ist wie ein Elfmeter ohne Tormann, Frau Vassilakou. Den kann man sogar im Panenka-Stil verwandeln.“

