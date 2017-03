GRIP - Das Motormagazin: "Dubai Supersprint"

- Sendetermin: Sonntag, 05. März 2017, um 18:00 Uhr bei RTL II

GRIP exklusiv beim vermutlich krassesten Hypercar-Treffen der Welt! Außerdem: "Det sucht 1000 Euro-Auto", "Autoversteigerung Hamburg", "GRIP zahlt!", "Der neue Audi Q5" und "Offroad-Challenge Auto gegen Motorrad".

Als weltweit erstes TV-Team darf GRIP beim "Dubai Supersprint" die verrückten PS-Freaks hautnah in ihrem Element erleben. Bei diesem Treffen versammeln sich die stärksten, seltensten und teuersten Autos der Welt auf einem Fleck. Fahrzeuge im Gesamtwert von 140 Millionen Euro und rund 100.000 Pferdestärken stehen in den Startlöchern für ihren spektakulären Ausritt. Beispiele gefällig? Am Start sind Hypercars wie ein Bugatti Veyron mit über 1000 PS, ein für den Straßenverkehr umgebauter Aston Martin Vulcan mit über 800 Pferdestärken und ein Pagani Zonda R Roadster - eines der seltensten Autos überhaupt. GRIP ist mittendrin beim "Dubai Supersprint".

GRIP-Zuschauer Werner braucht Dets Hilfe: Für die Stadt sucht er etwas Kleines zu einem schmalen Kurs: Mehr als 1.000 Euro darf der neue Untersatz nicht kosten. Bei diesem Mini-Budget hat Det nicht viel Auswahl. Werner muss sich zwischen einem Daihatsu Cuore, einem Golf III und einem Audi A3 entscheiden.

Große Behördenauktion in Hamburg! Im Minutentakt finden hier ausgediente Behördenfahrzeuge einen neuen Besitzer. Zu den Highlights zählen alte Feuerwehr-Fahrzeuge. Am Ende bleibt die Frage: Springt das Teil auch an? Oder verwandelt sich das Schnäppchen zum Euro-Grab?

GRIP testet das geballte Autowissen deutscher Autofahrer an Tankstellen und der Waschstraße. Dort bekommt der zufällig ausgewählte Kandidat mal eben 10 Euro pro richtige Antwort. Und in der Tankstelle übernimmt GRIP sogar die komplette Spritrechnung! Aber: Nur wer Bescheid weiß, gewinnt!

Der neue Audi Q5 wird in einem hochmodernen Werk in Mittelamerika gebaut. Aber was macht dieses kompakte SUV eigentlich so erfolgreich? Die GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie und Niki Schelle wollen genau das herausfinden.

Was kann der BMW X6 in hartem Gelände? Besteht er auch gegen die BMW S 1000 XR? Die GRIP-Testfahrer Cyndie Allemann und Jens Kuck finden es offroad in den Pyrenäen heraus!

"GRIP - Das Motormagazin" am 05. März 2017 um 18:00 Uhr bei RTL II.

Über "GRIP - Das Motormagazin":

Seit acht Jahren und in über 300 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags bei RTL II kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.

