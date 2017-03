Eurofighter - Stronach/Lugar fordert Transparenz im Sinne der Steuerzahler

Wien (OTS) - „Wir begrüßen die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses in der Causa Eurofighter. Natürlich werden wir mitstimmen und unseren Beitrag leisten“, kommentiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar das Minderheitenverlangen zum Einsetzen eines U-Ausschusses von FPÖ und Grünen.

Es brauche Aufklärung in dieser Sache, die viele Millionen Euro an Schaden verursacht hat, „schließlich haben sich die österreichischen Bürger Transparenz verdient!“, so Lugar.

