Donaustadt: Bigband-Swing und Elvis-Hits im „Stadl“

Wien (OTS/RK) - Schwungvoll beginnt der Kultur-Verein „Kulturfleckerl Eßling“ die Saison 2017 im gemütlichen „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96): Am Sonntag, 5. März, konzertiert dort ab 19.00 Uhr die Kapelle „All Time Swing Band“. Leiter des swingenden Ensembles ist Maestro Franz Österreicher und verstärkt wird das Orchester durch die charmante Sängerin Karo Haberl. Das Quartett „Remember Elvis Band“ erinnert am Freitag, 10. März, im „Stadl“ an die Hits von Elvis Presley. Vereinsobfrau Angela Hannappi lobt den Sänger und Gitarristen Richi Nagy, der die „Songs des ‚King‘ mit großer Sensibilität, voller Überzeugung, mitreißender Power und ergreifender Stimme“ vorträgt. Um 19.00 Uhr fängt das Konzert mit Richi Nagy und seinen Gefährten Charly Hloch (Piano), Harry Hudson (Schlagzeug) plus Thomas Hechenberger (Lead-Gitarre) an. Bei beiden Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Zählkarten-Vergabe: Telefon 774 80 72 bzw. E-Mail reservierung @ kulturfleckerl.at. Auskünfte über vielfältige kulturelle Angebote in Eßling erteilt Angela Hannappi unter der Telefonnummer 0699/180 646 40 und per Email kultur @ kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Orchester „All Time Swing Band":

www.atsb.at/Willkommen.html

Richi Nagy („Remember Elvis Band"):

www.richinagy.com

Verein „Kulturfleckerl Eßling":

www.kulturfleckerl.at

