WESTbahn und SK Rapid Wien – eine gute Verbindung!

Die Privatbahn ist offizieller Teampartner des Fußballclubs

Wien (OTS) - Seit Sommer 2016 kooperiert die WESTbahn mit dem SK Rapid Wien und konnte bereits ab dem Eröffnungsspiel gegen FC Chelsea mit zusätzlichen Verbindungen nach und von Hütteldorf bei den Fußball-Fans punkten.



Mittlerweile hat die WESTbahn schon viele Besucher von der öffentlichen Anreise mit dem Zug überzeugt. Auf Grund der sehr guten Testphase wurde die Kooperation im Herbst vertieft und die WESTbahn freut sich sehr darüber, sich nun als offizieller Teampartner des SK Rapid vorstellen zu dürfen.



Neben Sonderzügen bietet die WESTbahn im Rahmen der Kooperation ein eigenes Ticket zum vergünstigten Tarif an, welches an den Heimspieltagen des SK Rapid Wien für die An- oder Abreise zum oder vom Match genutzt werden kann. Die WESTfan-Tickets gibt es exklusiv online unter westbahn.at/skrapid.



„ Wir sind sehr glücklich über die Teampartnerschaft mit dem SK Rapid. Die Nähe zum Stadion verbindet und umso mehr freut es uns, die Fußballfans an den Heimspieltagen entspannt und gut gelaunt ins Stadion und nach Hause zu begleiten. “, sagt Dr. Erich Forster, CEO der WESTbahn.



Christoph Peschek, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Rapid, fügt hinzu: „ Rapid bewegt die Massen! Und gleiches kann man im übertragenen Sinne auch über unseren neuen Teampartner WESTbahn sagen. Wir freuen uns über die neue zugkräftige Kooperation, dank welcher wir unseren Fans nun ein noch besseres Service in Sachen An- und Abreise rund um unsere Spiele im Allianz Stadion bieten können. “



Über die WESTbahn: Die private WESTbahn bietet seit Dezember 2011 Verbindungen ab Wien Westbahnhof über Wien Hütteldorf nach Salzburg Hauptbahnhof an. Sie zeichnet sich durch höchste Servicequalität aus und setzt vor allem auf besondere Dienstleistung. An Bord sorgen freundliche WESTstewardessen und WESTstewards dafür, dass sich die Fahrgäste rundum wohlfühlen. Doppelflügeltüren und stufenlose Einstiege ermöglichen einen einfachen Zustieg. Echtledersitze mit besonders viel Beinfreiheit und vier WESTcafes je Zug tragen zu zusätzlichem Wohlbefinden bei. Eine bequeme Zugausstattung sowie eine moderne und zuverlässige IT-Infrastruktur ermöglichen auch Businessreisenden das Arbeiten an Bord.

