EINLADUNG zum 2. Partnertag „Unternehmen für Familien“ zum Thema Teilzeit und Führungskräfte in Teilzeit

Bundesministerin Dr. Sophie Karmasin lädt zum Partnertag am Montag, 6. März 2017 ab 15:30 Uhr ins Audimax der FHWien der WKW

Wien (OTS) - Familienpolitik ist immer auch Wirtschafts- und Standortpolitik. Aus diesem Grund hat Bundesministerin Sophie Karmasin die Initiative „Unternehmen für Familien“ ins Leben gerufen. Bereits über 370 Partner haben sich dem Netzwerk angeschlossen. Darunter Unternehmen und Gemeinden, die familienfreundliche Maßnahmen umgesetzt haben oder umsetzen wollen. Am 2. Partnertag „Unternehmen für Familien“ stehen die Themen Teilzeit und Führungskräfte in Teilzeit im Zentrum. Neben der Präsentation der Studie „Effizient, motiviert, in Teilzeit“ durch Fabian Sebastian Habenreich der FHWien der WKW wird Mag. Nicole Reitinger, Geschäftsführerin IKEA Haid, aus der täglichen Praxis als Führungskraft in Teilzeit berichten. Das Thema wird in einer Talkrunde unter dem Motto „Teilzeit und Führung in Teilzeit – Zukunft, Chancen, Herausforderungen“ mit Bundesministerin Dr. Sophie Karmasin, Mag. Nicole Reitinger, Mag. Mag. (FH) Anja Lasofsky-Blahut, Bereichsleiterin Personalmanagement, FHWien der WKW, und Dr. Georg Westphal, Konzernpersonalleiter Verbund AG, vertieft.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zum Partnertag „Unternehmen für Familien“ herzlich eingeladen.

2. Partnertag „Unternehmen für Familien“ zum Thema Teilzeit und Führungskräfte in Teilzeit

Einlass ab 15:30 Uhr



Thema: Teilzeit und Führungskräfte in Teilzeit

Moderation: Mag. (FH) Peter Rieder, Unternehmensberater, Arbeitswelten Consulting

Datum: 06.03.2017, 15:30 Uhr

Ort: FHWien der WKW

Währinger Gürtel 97, 1180 Wien, Österreich

