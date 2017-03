ZTE bringt E2E VR Live-Lösung auf den Markt

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein bedeutender internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbraucher-Technologielösungen für das mobile Internet, gab auf dem Mobile World Congress 2017 den offiziellen Release seiner End-to-End (E2E) Virtual Reality (VR) Live-Lösung bekannt..

Im Zuge der umfassenden Gesamtentwicklung von Breitband und 4G/5G entwickelt sich auch die Big-Video-Branche zügig weiter, und VR zählt zu den Spitzentechnologien. Mit fast 20 Jahren Erfahrung im Bereich Video und kontinuierlichem Forschungseinsatz für die modernste Big-Video-Technologie bringt ZTE nun offiziell seine E2E VR Live-Lösung heraus, die vier Schlüsselkomponenten beinhaltet:

Erfassung von VR-Inhalten, elastische Netzwerke, Premium-Video-Plattform und VR Software Development Kits (SDK)/Set-Top Box (STB).

ZTE demonstrierte auf dem MWC seinen auf drahtlosen und drahtgebundenen Netzwerken basierenden 2K P30 VR Broadcast-Service mit niedriger Latenz, der 360-Grad-Panorama-Video und mobile Videoaufzeichnung bietet. Dies wurde den Besuchern über VR-Terminals, VR-Apps auf Mobiltelefonen und STBs präsentiert. Die VR Live-Lösung bringt die Verzögerungszeit auf unter 2 Sekunden, das neue VR EPG6.0 verschafft dem Anwender darüber hinaus das ultimative interaktive Erlebnis.

Die VR-Multicast-Lösung mit geringen Latenzzeiten vermindert effektiv den Druck im Zugangsnetzwerk und reduziert die Investitionsausgaben deutlich, und die Just-in-time-Packaging und Transcodierungstechnologie sorgt für eine effiziente Verbreitung der Inhalte und VR Live-Qualität. Das Content Delivery Network (CDN) unterstützt umfangreiche Parallelverarbeitung, was eine stabile VR-Live-Erfahrung sicherstellt. Schnelle und flexible dedizierte Orchestrierung und ein Netzwerk mit niedriger Latenz und hoher Bandbreite gemäß den Leistungsanforderungen für VR-Live gewährleisten VR-Live-Stabilität.

ZTEs E2E VR Live-Lösung ist jetzt im Handel erhältlich. Die Anwendungsszenarien sind umfangreich und beinhalten Live-Entertainment, Bildung und Erziehung über VR, VR-Medikation und VR-Shopping, und revolutionieren, wie die Anwender das Medium Video nutzen und erleben können.

ZTEs E2E VR SDK/STB-Lösung bringt den Menschen weltweit ein neues Seherlebnis ins Haus. Durch die Integration von VR-Decodierungsmöglichkeiten ist die ZTE HC100 eine erweiterte STB, die die führenden Super 4-Core-CPU und 5-Core-GPU integriert, um VR-Live- und VOD-Stream-Dekodierung zu realisieren, was den Benutzern ein hervorragendes VR-Videoerlebnis bietet. ZTE behauptet weiterhin seinen führenden Marktanteil bei Big-Video mit einer Systemkapazität von 80 Millionen Nutzern, und kann nicht nur mehr als 90 gewerbliche Nutzungen, sondern auch mehr als 100 kommerzielle CDN-Geschäfte mit einer gleichzeitigen Kapazität von mehr als 100Tbit/s vorweisen. Mit 6 Millionen Nutzern ist Jiangsu Telecom der weltweit größte Einzelanbieter von IPTV/OTT. Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung der VR-Technologie wird ZTE auch weiterhin Anwendungen und Geschäftsmodelle im Bereich VR herausbringen, um den Nutzern ein lebendiges visuelles Erlebnis bieten zu können.

Informationen zu ZTE

ZTE ist Anbieter von fortschrittlichen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Technologielösungen der Enterprise-Klasse für Verbraucher, Carrier, Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors. Die Bereiche Telekommunikations- und Informationstechnologie gehen zusehends ineinander über, und ZTE setzt sich im Rahmen seiner M-ICT-Strategie dafür ein, seinen Kunden hervorragende, integrierte und durchgängige Innovationen zu liefern, die Werthaltigkeit bieten. Die Produkte und Services von ZTE finden bei mehr als 500 Betreibern in über 160 Ländern rund um den Globus Absatz, seine Aktien werden an den Börsen von Hongkong und Shenzhen gehandelt (H Share Stock Code:

0763.HK / A Share Stock Code: 000063.SZ). Das Unternehmen investiert zehn Prozent seines jährlichen Umsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle in einer Reihe von internationalen Gremien zur Entwicklung neuer Standards. ZTE hat sich der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen verschrieben und ist Mitglied des UN Global Compact, des globalen Pakts der Vereinten Nationen. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn.

