AVISO: Offizielle Trauerfeier für Bundesministerin Sabine Oberhauser am 5. März 2017

Wien (OTS) - Kommenden Sonntag, den 5. März 2017, findet in der Feuerhalle Simmering die offizielle Trauerfeier für Bundesministerin Sabine Oberhauser statt.

Die Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, sich von 09.00 bis 11.00 Uhr in der Feuerhalle Simmering persönlich zu verabschieden. Die offizielle Trauerfeier beginnt um 13.00 Uhr. Da das Platzangebot in der Feuerhalle beschränkt ist, gibt es zudem die Möglichkeit die Trauerfeier in Ton und Bild vor der Halle mitzuverfolgen.

Programm:

13.00 Uhr Beginn der Trauerfeierlichkeiten

Musikstück (Ensemble Wild, Quartett: Violine, Bratsche, Cello, Querflöte)

Rede von Julya RABINOWICH

Rede von ÖGB-Präsident Erich FOGLAR

Musikstück (Radio Wien Chor)

Rede von Nationalratspräsidentin Doris BURES

Rede von Bundeskanzler Christian KERN

Rede von Bundespräsident Alexander VAN DER BELLEN

Musikstück (Ensemble Wild, Quartett: Violine, Bratsche, Cello, Querflöte)

Ende der Trauerfeierlichkeiten

Um eine Anmeldung der Medienvertreterinnen und Medienvertreter bis heute Freitag, 3.3.2017, 12 Uhr an bundespressedienst@bka.gv.at wird gebeten. Bitte geben Sie dabei Ihren Namen, das Medium, Ihre Mobiltelefonnummer sowie E-Mailadresse an. Die Akkreditierungsausweise werden am 5. März 2017 ab 12 Uhr rechts vor der Feuerhalle ausgegeben. In der Halle ist ein gekennzeichneter Bereich für Medien mit Splitbox eingerichtet. Das Audio- und Videosignal steht audiovisuellen Medien außerdem an der Videowand vor der Feuerhalle zur Verfügung.

Bilder zur Trauerfeier werden über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at kostenfrei abrufbar sein.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen

Sabine Leidinger, MSc

Philipp Lindner, BA

+43 1 71100 644511

sabine.leidinger @ bmgf.gv.at

philipp.lindner @ bmgf.gv.at